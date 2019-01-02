兩岸經貿互惠 蔡英文：反對北京利中手段

2019年01月02日 16:42 工商 彭媁琳

總統蔡英文下午親上火線回應中國大陸國家主席習近平對台談話，蔡英文認為，兩岸經貿應該互惠互利、共榮發展，但我方反對北京以「利中」為核心，以利誘及吸引台灣技術、資本及人才「走進中國大陸」的經濟統戰。

蔡英文表示，過去兩年來，台灣善盡區域成員的義務，積極貢獻於兩岸及區域的和平穩定。

她認為：「我們不挑釁，但堅持原則，我們飽受各種打壓，但我們從未放棄對兩岸關係的基本立場與承諾。」蔡英文提醒北京當局，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會也正看著中國能不能有所改變，成為受到信任的夥伴。「四個必須」正是兩岸關係能否朝向正面發展，最基本、也最關鍵的基礎。

蔡英文指出，所謂的心靈契合，應該是建立在彼此的相互尊重與理解，建立在兩岸政府務實處理有關人民福祉的問題上。例如，眼前十萬火急的豬瘟疫情。施壓國際企業塗改台灣的名稱，不會帶來心靈契合；買走台灣的邦交國，也不會帶來心靈契合；軍機、軍艦的繞台，更不會帶來心靈契合。

蔡英文重申，九合一地方選舉的結果，絕不代表台灣基層的民意要放棄主權，也不代表在台灣主體性上做出退讓。

她認為，民主價值是台灣人民所珍惜的價值與生活方式，我們也呼籲中國，勇敢踏出民主的腳步，也唯有如此，才能真正理解台灣人的想法與堅持。

(工商 )