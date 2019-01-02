1月天象好精彩 3天內看流星雨、日偏食、金星西大距

2019年01月02日 16:48 中時 張潼

今年1月的天象好精彩！象限儀座流星雨3、4日達到每小時超過百顆的盛況，6日還有日偏食、金星西大距的天象登場，天文迷不要錯過！

象限儀座流星雨是年度三大流星雨之一，台北市立天文館助理研究員李瑾表示，今年流星雨觀測條件特別良好，因為不受月光影響，1月3日、1月4日晚間10點之後，在視野開闊無光害的地方，往東北方看，就可能看到每小時最高達120顆流星的壯觀景象。

而在象限儀座流星雨之後，6日凌晨3點到天亮之前，則可以在東方天空看到明亮耀眼的金星，此時的金星達到與太陽角距離最大的「西大距」位置，是觀測金星最好的時機，如果透過望遠鏡，可以看到其弦月般的形狀。李瑾進一步說明，金星在地球內側繞著太陽轉，離太陽越遠，地球上的人越容易看到。

緊接著6日早上8點左右，罕見的日偏食也要登場！天文館表示，這次的日食最大食分（太陽直徑被月球遮蔽的比例）僅0.054，越往南方食分越小，所以基隆的觀測條件最好，過了嘉義、台南地區則無法看到。

不過，由於陽光強烈，所以建議民眾不要透過眼睛或只戴太陽眼鏡直視，必須以專業設備才能觀察，所以，天文館也會和日食區內的各國天文機構合作，提供網路直播，將各地日偏食過程完整呈現。

(中時 )