用靈魂熬湯及獨家麵條 展現道地拉麵好滋味

2019年01月03日 07:50 中時 陳淑芬

虎徹麵屋使用精心研製的獨家麵條，提供免費加麵服務。（陳淑芬攝）

虎徹麵屋的濃厚虎徹拉麵湯頭加厚濃郁，人氣最旺。（陳淑芬攝）

虎徹麵屋大手筆的日式裝潢，展現濃濃的道地日風。（陳淑芬攝）

虎徹麵屋。（陳淑芬攝）

虎徹麵屋老闆涂炳照10年前勇闖日本學料理，到處品嘗他最愛的在地拉麵，花2年拿到日本料理師執照返台精心打造日本風味麵屋，經常高朋滿座。美味在於他自行研發獨家麵條，湯頭熬製12小時；叉燒肉熬煮3至4小時，簡直是用「靈魂」熬煮出來的美味，湯頭濃郁、麵條Ｑ彈，6成食材由日本進口，如此不惜重資，就是要呈現道地日本拉麵的好滋味。

「人生沒有多少個十年」積極、拚勁十足涂炳照說，他17歲就投入連鎖餐飲店，從工讀生做到行政副主廚，因為想學日本料理，26歲時連五十音都不會，就勇闖日本習藝，他很喜歡吃日本拉麵，到處品嘗研究烹調手法，還到在地料理店上班，花了2年拿到廚師執照才返台。

涂炳照在104年開了日風虎徹麵屋，當時，重劃區尚稱荒涼，卻能成功吸引饕客打下品牌知名度，最吸引人的莫過於濃郁湯頭及Q彈麵條。湯頭以3成雞骨及7成豬骨的比例熬製12小時，湯頭香濃；他拒用現成麵條，與家族製麵廠費盡心思，研發口感Q彈耐煮的獨家麵條，不含防腐劑每天專送到店。

麵屋推出原味、地獄辣、醬油及味噌等10多種口味拉麵。其中，「湯濃得像含膠質」的濃厚虎徹拉麵是人氣最高的熱門口味。涂炳照說，重要的是熬湯的技巧，12種蔬菜加上豬骨及中藥經熬煮12小時後，已濃郁的湯頭要如何更濃厚？秘訣是加上豬油拌碎肉，再加上特製醬汁，才能香濃有味。

濃厚虎徹拉麵碗裡兩片叉燒肉吃起來香嫩入味，製作細膩大有學問，涂炳照說，叉燒肉是肥、瘦為3比7的黃金比例五花肉，綁煮後加上中藥泡滷汁，再經慢火熬煮3至4小時入味，冷卻靜置1天才使用；一整顆的溏心蛋，加上筍乾及木耳，在在展現老闆對美味的堅持及誠意。

虎徹麵屋大手筆的日風裝潢，還貼心規劃3個半隱密式的包廂，飲水則加入備長炭淨化水質，特別的是提供無限續麵服務，涂炳照說：「待客如帶己」，不但要讓客人吃得飽，還要吃出精緻的美味。

●虎徹麵屋美食資訊

地址：台中市西屯區福星北三街20號

電話：04-24529459

營業時間：上午11：30至下午2：00

下午5：00至晚上9：00

價格：各口味拉麵250元至300元不等

(中時 )