南檢對13名新科里長提起當選無效之訴

2019年01月02日 16:40 中時 洪榮志

九合一選舉落幕，台南地檢署於台南市選委會公告當選人名單之日起30天內，再度起訴38件賄選及幽靈人口案件，並提起8件當選無效之訴，連同第一波起訴的案件，南檢已起訴23件賄選案、21件幽靈人口案、3件選舉暴力案，還有13位新科里長被提起民事當選無效之訴。

南檢說，13名被提起當選無效之訴的里長，分別為：鹽水區文昌里王武龍、白河區白河里許秀雲、將軍區平沙里吳國樑、玉井區中正里鄭錦堂、永康區光復里左文屏、新化區礁坑里羅萬來、新市區潭頂里林進章、學甲區宅港里莊天明、麻豆區大埕里陳焜儔、仁德區文賢里林江溪、東區裕聖里蕭志廷、東區東光里許文能、鹽水區坔頭港里張碩晉。

檢方提起的13件當選無效之訴案，有8件涉及賄選案，5件涉及幽靈人口案件。其中，賄選案部分，檢察官蘇榮照查獲新化區礁坑里羅萬來與鄭姓、楊姓人士，假借某慈善基金會發放重陽敬老津貼名義，交付1000或2000元紅包給蔡姓、康姓、蔡姓3位選民行賄。檢察官黃齡慧查獲新市區潭頂里林進章與黃姓友人，以每盒200至240元不等的香腸禮盒，行賄李姓、楊姓與陳姓等3位選民。

檢察官錢鴻明查獲學甲區宅港里莊天明及李姓、莊姓樁腳，以每票1000至3000元，行賄陳姓、莊姓、李姓、李姓等4位選民及其家屬。檢察官黃慶瑋查獲麻豆區大埕里陳焜儔利用統籌該里資源回收站業務機會，向台南市環保局領取洗碗精15箱後，將其中的3箱共72瓶交付後援會顏姓委員，由顏員在某社區每戶門口放2瓶，並以LINE請求里民支持。

至於幽靈人口案部分，檢察官王聖豪查獲仁德區文賢里林江溪與幾位兄弟、友人，分別虛偽遷移10人戶籍到選區內的親友住處，10人均前往投票。檢察官陳奕翔查獲東區裕聖里蕭志廷提供選區內友人住處，供堂弟及堂妹虛偽遷移戶籍，2人也都前往投票。

東區東光里許文能與其兒子、胞姐等親屬及友人，共同虛偽遷移8人戶籍到選區，其中有2人前往投票。檢察官盧駿道查獲鹽水區坔頭港里張碩晉涉教唆親屬，指示其子媳虛偽遷移戶籍到選區，並前往投票。

(中時 )