影》老婆是超正前主播 菊池雄星竟曾被拒絕過！

2019年01月02日 16:44 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

日本投手菊池雄星加盟美職水手隊，「年上嬌妻」深津瑠美意外成為焦點，深津瑠美為前NHK主播，比菊池雄星大上5歲，有趣的是，2人初識時，菊池雄星還曾遭深津瑠美拒絕過。

深津瑠美今年32歲，不但皮膚白皙氣質端莊，且擁有立體的五官，就讀大學時就曾任雜誌模特兒，也曾經是NHK體育節目主持。

菊池雄星因為觀看深津瑠美的節目而受到吸引，當初他邀約深津瑠美時，還曾被拒絕，深津瑠美認為自己身為體育節目主播，這樣的行為有悖職業道德。

菊池雄星（右）與深津瑠美（左）的婚紗照。（取自深津瑠美部落格）

一直到後來，深津瑠美還是與菊池雄星交往，直到2016年年初菊池求婚成功，2人於同年6月24日，深津瑠美的生日結婚，不過當時他們隱瞞結婚事實，後來才被揭露。

談起與菊池雄星的婚姻，深津瑠美表示：「他很珍惜我，也很珍惜家人，我被他明亮、真誠且溫柔的個性吸引，他認真地對待棒球，我將會繼續支持他，結婚後也會以妻子的身份陪他一起追逐夢想。」

談「姐弟戀」、娶女主播，對日本棒球員的「旺夫運」似乎不錯，除了菊池雄星，鈴木一朗、松坂大輔也都娶了「某大姐」前主播，一朗甚至比太太福島弓子小了8歲。一朗也曾透露自己的長青秘訣，就是每次比賽一定先吃太太替他做的壽司便當，果然安打一支一支打。

(中時電子報)