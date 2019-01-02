影》老婆是超正前主播 菊池雄星竟曾被拒絕過！

菊池雄星（右）與老婆深津瑠美（左）。（取自深津瑠美部落格）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

日本投手菊池雄星加盟美職水手隊，「年上嬌妻」深津瑠美意外成為焦點，深津瑠美為前NHK主播，比菊池雄星大上5歲，有趣的是，2人初識時，菊池雄星還曾遭深津瑠美拒絕過。

深津瑠美今年32歲，不但皮膚白皙氣質端莊，且擁有立體的五官，就讀大學時就曾任雜誌模特兒，也曾經是NHK體育節目主持。

菊池雄星因為觀看深津瑠美的節目而受到吸引，當初他邀約深津瑠美時，還曾被拒絕，深津瑠美認為自己身為體育節目主播，這樣的行為有悖職業道德。

菊池雄星（右）與深津瑠美（左）的婚紗照。（取自深津瑠美部落格）

一直到後來，深津瑠美還是與菊池雄星交往，直到2016年年初菊池求婚成功，2人於同年6月24日，深津瑠美的生日結婚，不過當時他們隱瞞結婚事實，後來才被揭露。

談起與菊池雄星的婚姻，深津瑠美表示：「他很珍惜我，也很珍惜家人，我被他明亮、真誠且溫柔的個性吸引，他認真地對待棒球，我將會繼續支持他，結婚後也會以妻子的身份陪他一起追逐夢想。」

美媒大膽預測！ 「馬恰多10天內與洋基簽約」
跨年夜露餡 哈波加入小熊隊？
菊池雄星加盟水手 仍有賽揚強投待價而沽
大谷翔平回日本當宅男 曾找陽岱鋼吃壽司

談「姐弟戀」、娶女主播，對日本棒球員的「旺夫運」似乎不錯，除了菊池雄星，鈴木一朗、松坂大輔也都娶了「某大姐」前主播，一朗甚至比太太福島弓子小了8歲。一朗也曾透露自己的長青秘訣，就是每次比賽一定先吃太太替他做的壽司便當，果然安打一支一支打。

(中時電子報)

影》莎娃好溫暖 大陸小將傷退被… 英超》切爾西出手了 6400萬歐元…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。