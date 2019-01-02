舒緩癌症治療不適 馬偕推中西醫整合門診

馬偕癌症中西醫整合門診，盼給癌症患者更全面照護。圖馬偕提供

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癌症患者在治療過程中往往都會面臨身體不適導致生活品質下降，馬偕醫院癌症中心主任張義芳表示，包括癌因性疲憊、頭頸癌放療造成的口乾以及乳癌荷爾蒙失調等困擾症狀，西醫難有好的對策，馬偕醫院今設置癌症患者專屬的「癌症中西醫整合門診」，盼給癌症患者更全面性醫療。

根據衛生福利部國民健康署最新公布的癌症登記報告數字指出，2016年就有10萬5832人罹癌，再次刷新國人罹癌人數的新高紀錄。

張義芳表示，癌症治療過程辛苦，病人必須要一路配合專業醫囑、接受正規治療，才不至於延誤治療黃金時期，不過，確實有許多癌友在拚得存活之後，受到口乾、癌因性疲憊或荷爾蒙失調等症狀所苦，嚴重影響生活品質。

馬偕醫院因此在歷經半年討論，在中、西醫用藥等問題獲得共識後，今天設置「癌症中西醫整合門診」。張義芳指出，在不影響正規治療的狀況下，以中醫湯藥輔助調整癌友體質，並與腫瘤科醫師討論處方拿捏，透過「一個門診、二位醫師」的聯合診治，改善癌友因為藥物或化放療帶來的不適副作用。

張義芳說，目前該整合門診初期一診僅限10名癌症病人，由血液腫瘤科、放射腫瘤科與中醫部醫師合作，一同診治病人，希望為癌症患者在治療期間常見的問題，提供更完整的全面性照護醫療

(中時 )

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