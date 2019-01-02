雪莉曬走光吻乳性暗示照 網虧：感覺是開淫亂趴

2019年01月02日 16:43 中時電子報 蔡曉婷

雪莉分享開趴照片。（圖／翻攝自jelly_jilli IG）

友人躺在雪莉胸上疑似作出親胸部的動作。（圖／翻攝自jelly_jilli IG）

雪莉疑似喝醉在地上和朋友擁抱。（圖／翻攝自jelly_jilli IG）

網友評論。（圖／翻攝自微博）

24歲韓國女星雪莉4年前退出f(x)後，便開始走起成人路線，不只和金秀賢拍攝大尺度電影，自己私下也常在IG分享沒穿內衣激凸照。，昨(1日)逢元旦，她在IG分享多張在家中舉行派對照片，可見穿著長裙的她時而開腿大秀底褲，時而和朋友躺在地上抱抱親親，被網友虧果真是放飛自我。

雪莉當年因和大12歲崔子交往閃電退團，2017年3月雪莉、崔子宣告分手，不久雪莉傳與大11歲的品牌總監金民俊交往，但戀情僅維持4個月告終。去年11月雪莉在節目上首度談到退團主因，委屈說因為很小就進入演藝圈，承受不少超齡的壓力，「身邊沒有一個人把我當作小孩」，稱加入f(x)如同穿上不適合她的衣服，引來f(x)粉絲開罵。

雪莉昨在IG分享多張舉行新年派對的照片，除了可見她表情迷茫和朋友親親抱抱，還見她拿著一根大香蕉對鏡頭露出搞笑表情，對此，網友說：「她最喜歡的就是打這種擦邊球，觀眾要說有什麼不適，還要被說是看的人思想骯髒」、「什麼都沒露啊……說放蕩的有事嗎」、「這姑娘是怎麼了？」、「感覺是淫亂派對」。

(中時電子報)