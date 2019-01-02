遠航技師出差遇劫 疑遭大車擦撞魂斷台中

航空技師出差6天 下班途中慘遭貨車輾斃
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中時
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遠東航空技師南下台中出差，騎車返回宿舍路上，疑遭大車擦撞，傷重不治身亡。（王文吉翻攝）
黃姓死者任職遠東航空機務處，當天是到台中出差第2天，騎車返回宿舍路上遭逢意外喪命。（王文吉翻攝）

遠東航空1名維修部技士上月26日騎車行經台中市清水區中華北路，疑遭右轉的大車擦撞，送醫宣告不治，目擊者直指藍色曳引車肇事後逃逸。警方調查發現當時有2輛曳引貨車經過，經聯繫吳姓及王姓駕駛到案說明，兩人都否認肇事。警方在2輛曳引貨車車身，分別採集到血跡反應及擦撞痕跡，目前已送交刑事局比對。

機車騎士疑遭右轉大車擦撞，命喪右彎的視線死角。（王文吉翻攝）

該起死亡車禍發生在上月26日下午2時許，在事故地點對面加油站屋頂工作的岳姓男子，向警方指稱1輛大車與普通重機發生碰撞後逃逸，肇事車輛是藍色。34歲騎士黃男被撞後倒地不起，大腦創傷出血、心跳停止，經送大甲光田醫院急救，於當日下午3時14分宣告不治。

目擊者指出，肇事大車撞到機車騎士後逃逸，留下騎士及機車在現場。（王文吉翻攝）

警方根據目擊者說法調查，發現案發時有兩輛曳引貨車經過，經聯繫駕駛到案，並查扣車輛，在藍色曳引車採集到血跡反應，另輛鐵灰色曳引車發現疑似機車擦撞痕跡，相關跡證已送刑事局比對，但吳、王兩人都否認肇事。

目擊者當時在肇事現場對面的加油站屋頂工作，目擊大車肇逃過程。（王文吉翻攝）

遠東航空證實，死者為機務處員工，12月26日是南下出差第2天，當時早班下班後，騎乘機車返回宿舍，在半途發生車禍，肇事原因待警方調查。事發後第一時間即派副總代表公司提供5萬元慰問金前往向家屬致意。本公司對於優秀同仁遭此不幸深表遺憾，正盡全力協助家屬辦理後續事宜。

(中時 )

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