丁允恭酸白冰冰 網怒起底他高雄「任內事蹟」！

2019年01月02日 16:47 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 影音／ 黃鈺潔 /綜合報導 影音／

新任高雄市府為行銷城市，規劃每月讓名人代言高雄，2019年1月邀請綜藝大姊白冰冰擔任觀光大使，但卻遭行政院副發言人、前高雄市新聞局長丁允恭抨擊：「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」。對此，有網友在臉書表示，過去丁允恭任內「學習台東熱氣球在澄清湖辦熱氣球，沒有人潮不到一星期就夭折」，還花不少納稅錢買了許多熱氣球，質疑到底有何立場抨擊白冰冰。

高雄過去曾舉辦「2013高雄起飛-城市熱氣球嘉年華」熱氣球系列活動，在7月6日至8月11日舉行，活動有四大首創主題，「熱氣球湖面升空」、「熱氣球水中幻影光雕秀」、「熱氣球WALK-IN探索之旅」、「城市型熱氣球」，門票為5分鐘500元，限高60公尺，但實際起飛離地僅13公尺高，該活動內容取自高雄市政府全球資訊網。

網友林宏維在臉書社團表示，他對丁發言表示質疑，林姓網友認為，丁允恭在任高雄市新聞局有這樣行銷高雄嗎？你們學習台東熱氣球在澄清湖辦熱氣球(2013年7月)，沒有人潮不到一星期就夭折，台東熱氣球升空可以看一望無際草原，澄清湖熱氣球升空要看什麼？長庚醫院？附近住宅？路上車輛？

他說，市府單位還一下子買了很多熱氣球，這樣浪費高雄人民的錢，若不是你們的無能還需要現任光觀局長行銷高雄嗎？

其他網友也紛紛回應，「會說這樣子的人才是沒有水準好嗎？」、「丁在高雄無所作為，不為高雄盡力，還在唱衰高雄，太可惡了！」。

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(中時電子報)