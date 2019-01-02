被爆復合江祖平前男友 小模被當小三送屎回應

江祖平（右）的34歲前男友周孝安被爆劈腿女星，又愛上對戲的女主角。（圖／翻攝自臉書、微博）

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中時電子報
／綜合報導

34歲男星周孝安聖誕節被拍到和一名女子互動親密，原報導以為是和前女友小模Doris複合，但又被拍到和正在拍戲的女主角周曉涵互動親密，今（2）日女星李京恬在臉書怒嗆他「瘋狂偷吃」，明明聖誕節還跟她在一起。而被當是小三的前女友Doris更是回應「根本就不是我！」。

周孝安對分手的女星前女友李京恬表示，愛上對戲的前女友，疑似是正在拍對手戲的周曉涵（左）。（圖／翻攝自周孝安臉書）

周孝安曾在拍攝電視劇《廉政英雄》和江祖平傳出戀情，直到2015年周孝安在臉書上公開和Doris交往，模特兒出身身材高大健壯的周孝安桃花不斷，前年七夕宣告自己恢復單身後，沒想到2018耶誕節就被拍到和一名短髮女子親密互動，隨後爆出一連串疑似劈腿事件。

模特兒出身的周孝安外型高大帥氣，曾和不少女藝人傳過緋聞。（圖／翻攝自周孝安臉書）

李京恬先在臉書開炮表示：「我們昨天分手，因為他告訴我他愛上對戲的前女友了。我在上海拍戲，你瘋狂偷吃嗎？難怪你始終不願意公開我。」隨後周孝安表示，「偷拍報導內容的對象，並不是本人過去交往過的對象張小姐，也感謝李小姐這段時間的陪伴。」

女星李京恬臉書砲轟跨年時被周孝安分手，但周刊偷拍聖誕節時他們還在一起。（圖／翻攝自周孝安臉書）

而被誤認是復合的前女友Doris則在臉書回應，「髮長差這麼多也能認錯人？聖誕節我在家睡覺耶，一個沒局的人還被誤會。」並送上一坨屎的符號表達抗議。

(中時電子報)

被誤會介入的小三前女友Doris喊冤，髮長都不一樣根本不是她。（圖／翻攝自Doris臉書）

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