自助洗車兌幣機連續被撬 痛失5萬元報警揪賊

竊嫌撬開兌幣機偷錢。（徐養齡翻攝）

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兌幣機遭破壞。（徐養齡翻攝）

新竹縣竹北市1間24小時自助洗車店，2日凌晨遭小偷撬開兌幣機，偷走5萬元硬幣，業者上午來巡視才發現遭竊，急得趕緊報案，並上網PO文通知同業，監視器畫面顯示犯案至少3人，警方指已循線展開追查。

業者表示，自助洗車店採半開放式經營，平常會有汽車美容工作人員駐點，但跨年連假從上月31日到本月1日，共放了2天假，考量休假期間仍有客人來洗車，因此特別在兌幣機內存放較多硬幣供兌換。

凌晨4時許，1部轎車突然開進自助洗車店，2名頭戴鴨舌帽、口罩的男子下車，其中1人拿工具朝兌幣機一陣猛敲，另名口罩男則不停左顧右盼把風，見同夥撬不開，也拿工具幫忙撬，短短幾分鐘內就將兌幣機撬開，2人拿出預藏好的大袋子裝錢，再跳上車逃逸。

業者表示，經營1年多以來從來沒被偷過，從畫面研判，涉案人至少3人，痛批「是吸毒壞掉了嗎？」、「為了沒多少銅板，你們破壞的是人家好幾萬塊的生財工具！」、「好手好腳、去找份工作好嗎？」

業者統計，損失約5萬元，被偷走的全是50元和10元硬幣，被撬壞的兌幣機維修費用預估也達數千元，雖已報警求助，但之後仍擔心會有類似事件發生，希望能請警方於周邊增設巡邏箱。

(中時 )

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