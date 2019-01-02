深澳電廠決策反覆 監委糾正台電及環保署

2019年01月02日 17:30 中時 鄭舲

監委仉桂美日前針對深澳電廠規劃過程有無違失申請自動調查，仉桂美今發布新聞稿指出，經濟部及台電公司未詳實評估深澳電廠擴建計畫必要性，且興建或停建間決策反覆，環保署未要求該案再行詳實環境現況調查，且審查過程嚴重斲傷環評審查制度及公信力，因此糾正經濟部暨台電公司、環保署。

糾正案文指出，經濟部未確實辦理國內能源政策的政策環評，導致整體能源政策未能妥善評估對人民健康安全及環境影響，且隨政治決策突兀變動，使能源開發個案無從依循；又經濟部及台電公司對深澳電廠擴建計畫未能詳實評估，衍生外界對燃煤電廠興建必要性疑慮及「以肺發電」批評，且對深澳電廠興建或停建間決策反覆；再者，深澳電廠停辦程序是因政策指示所啟動，且僅憑短期內2次內部會議就決定電力缺口因應對策，缺乏專業可行性評估及科學論據，導致後續仍有諸多應再行專業評估或審查內容，也與「附屬單位預算執行要點」所規定「應詳予檢討」有所不符。

監委指出，環保署對於深澳電廠環境影響差異分析報告案，未能妥予審酌其與原通過環境影響說明書已達12年之久，且未充分考量環境變遷、人民對環境品質要求、相關法令及技術規範等已明定，應就所變更內容要求開發單位再行詳實調查、分析及評估，以釐清對空氣品質、健康風險及海洋生態等的爭議及衝擊，導致專業審查及判斷依據的科學基礎紛爭不斷，且與環境影響評估精神未盡相符。

同時，環保署對於深澳電廠開發案及桃園觀塘工業區相關開發案件，顯然是配合政策指導而為環評審查結論，且觀塘案密集召開環評審查會議，並在專家學者退席或消極不出席情況下，藉政府機關代表人數優勢投票通過審查，使環評審查程序及結論遭輿論強烈質疑，嚴重斲傷國內環評審查制度及公信力。

監委另於調查報告指出，深澳電廠雖已宣布停建且另行提出替代方案，但電力開發事涉溫室效應氣體排放與管制，減量目標是以國家整體評估，經濟部及台電公司應檢視各電力開發案件的碳排放量，持續推動綠能碳權抵換、碳捕集利用及封存等作為，積極因應以達成管制目標；另外，深澳電廠計畫內容所涉及瑞芳水產動植物繁殖保育區的開發爭議，已因停建而不復存在，但過程卻未能與主管機關妥善協調因應挨批，也應防範後續替代或其他方案有類似情事再發生。

(中時 )