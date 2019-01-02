高孔廉：中共應放棄「政治一國 經濟兩國」做法

2019年01月02日 17:29 工商 李書良

對於大陸國家主席習近平2日在「告台灣同胞書」40週年紀念會上的重要講話內容，嫻熟兩岸談判的前海基會副董事長高孔廉表示，習近平本次談話顯得較為軟性、善意，內容強調反對台獨，但也提出新意，願意同各界探索「兩制」台灣方案。高孔廉認為，在促進今後兩岸關係發展上，中共應放棄「政治一國，經濟兩國」的做法。

高孔廉表示，先前就有聽到消息，陸方在1月開始就會陸續有兩岸相關活動，如今看來應是在等習近平對台談話的調性。本次習近平對台的講話可說相當軟性，這應與2018年底台灣「九合一」地方大選泛藍陣營大勝有關。

高孔廉稱，據他所知，2018年年中之前，兩岸關係上陸方一方面對民進黨感到失望，但對國民黨也不抱期望，但年底「九合一」大選泛藍卻拿下空前大勝，出乎外界預期，讓中共內部重新燃起過去「寄希望於台灣人民」的想法，反應在習近平本次對台講話的軟性訴求基調上。

他認為，習近平談話的內容可分為前言與5項要點。前言的部分，依據歷史肯定台灣人民對大陸的貢獻，也歡迎台灣人民前來分享大陸的發展機遇。至於5項要點，首先是提到中華民族偉大復興、中國夢等，展現的是習近平追求國家統一的使命感，這點在去年3月大陸修憲取消國家主席任期制後，即可看出。

其次，習近平談及一國兩制問題，表示兩岸的政治分歧不能一代傳一代。他特別強調國家的完全統一，過去講港澳台，如今港澳早已回歸，剩下台灣，因此目標上追求和平統一，但方針未變，仍是按照一國兩制安排。

高孔廉表示，第三與第四點，習近平提到「中國人不打中國人」、「中國人要幫中國人」，前一句中共已經很久未說，但後一句印象裡中共過去從未提過，反倒是1990年左右前總統李登輝曾在國統會會上講過。

同時，針對習近平再次重申，不會承諾放棄使用武力，惟這是針對「外部勢力與分裂主義份子」。高孔廉說：「其實習近平這兩句話應該倒過來講，就是針對外部勢力與分裂主義份子，大陸才會使用武力。」

最後，高孔廉表示，這是大陸首次提出探索「兩制」的台灣方案，過去從沒有過，說法上把台灣與港澳做出區別了，可視之為一種善意。

高孔廉提到，由於當前不論是「一國兩制」或「九二共識」，在台灣均已被污名化，贊成的人就會被貼上賣台標籤，大陸這邊因此嘗試提出新的說法，歡迎與各界協商，並願意積極推進兩岸經濟合作制度化，但「反台獨」的前提仍是踩得很硬。

(工商 )