淡水馴化雲林莞草 成功結出卵形果實

台中港務分公司台中港北側防風林內，自行創設的苗圃嘗試以淡水馴化的方式種植雲林莞草，經4個月的悉心照護，植株已逐漸適應現地的淡水環境。（王文吉攝）

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台中港務分公司總經理鐘英鳳推動「淡水馴化」雲林莞草，於台中港北側防風林內闢建10平方公尺的復育池。（王文吉翻攝）
經淡水馴化4個月的雲林莞草，已開始結出果實。（王文吉翻攝）

瀕危級的稀有植物「雲林莞草」造就高美濕地豐富生態，台中港務分公司去年7月間與台中市海岸資源漁業發展所合作，至保護區採擷植株，在自行創設的苗圃嘗試以淡水馴化的方式種植。歷經4個月的悉心照護，雲林莞草植株已逐漸適應台中港現地的淡水環境並結出卵形果實，期待夏天能順利抽出頭狀花穗。

雲林莞草為瀕危稀有的鹽生性挺水草本植物，分布於沿海潮間帶，也是水鳥重要棲息環境，台灣目前以高美濕地數量最為龐大。為增加港區生態環境多樣性，台中港務分公司去年7月間於台中港北側防風林內，創設約10平方公尺苗圃，嘗試以淡水馴化的方式種植雲林莞草，目前移植的植株已逐漸適應並成長。

台中港務分公司總經理鍾英鳳表示，台中港冬季飛沙走礫、寒風凜冽，夏季暑氣熏蒸，加上土質貧瘠又堅硬，移植栽種不易。站在環境永續發展及善盡企業社會責任的承諾下，每年於港區種植大量新苗，將生態管理付諸行動。

鍾英鳳指出，為培育適合港區風土的幼苗，今年自行創設苗圃，栽種朱槿、檉柳、木麻黃、苦楝等喬灌木樹苗，以及波斯菊、百日草等草花，讓植栽從幼苗開始適應港區氣候，希望馴化出最適合台中港環境的植栽，也利用此機會，於復育池內嘗試移植雲林莞草，現復育已取得初步成果，未來將持續復育其他物種。

(中時 )

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