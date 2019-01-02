李俊毅退選立委 郭國文：感謝李相忍為黨

2日上午郭國文（左）主動拜會李俊毅，當面爭取台南立委補選支持。（李其樺翻攝）

友善列印
中時
2日上午郭國文（左）主動拜會李俊毅，當面爭取台南立委補選支持。（李其樺翻攝）

前民進黨立委李俊毅1日宣布退出台南市立委補選，2日上午李俊毅除了開記者會說明退選理由，也與民進黨另名參選人郭國文會面；郭國文表示，感謝李俊毅退選相忍為黨，也向他當面請益爭取支持。

郭國文表示，對於李俊毅宣布退出台南立委補選，感佩他顧慮到避免黨內因同志過度競爭，造成人民對民進黨的負面觀感，今天上午也立即前往拜訪，當場感謝李俊毅的大量並爭取支持。

會中李俊毅向郭國文表示，針對此次台南立委補選，在如此急迫的時間內，黨中央未能決斷以徵召方式，而留有民調產生提名的作法，覺得公平性與適當性是待質疑的。

郭國文表示，李俊毅對於郭國文在專業和政治歷練皆給予肯定，願意號召幹部全力支持郭國文爭取這席關鍵的立委席次。

李俊毅也受訪表示，退選是出於考慮民進黨的總體利益，民進黨民意的熱情陷入低迷，如果在採用開放式民調決定立委人選，可供操作的空間非常大，呼籲黨中央不要再墨守成規，否則對於台南立委補選是非常危險的。

至於今天上午郭李會面，是否願意全力支持郭國文參選？李俊毅低調表示，既然他退出了，不想再干擾這次台南市立委選舉，未正面回答是否支持郭國文參與台南市立委補選。

李俊毅退選後，台南市立委補選民進黨內初選將形成郭國文和陳筱諭一對一對決，對此陳筱諭表示，必須打破舊時代的密室政治，民進黨才能夠重新獲得人民的信任，強調沒有民主就沒有勝利，相信基層的民意、反對高層的密室政治。

(中時 )

深澳電廠決策反覆 監委糾正台電… 回應習近平 蘇嘉全：中華民國台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。