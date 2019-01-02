去年陸客觀光人次恐跌破200萬 兩岸觀光逆差持續增加

2019年01月02日 17:12 中時 李宜秦

大陸發表《告台灣同胞書》今年滿40周年，大陸國家主席習近平今（2）日在北京人民大會堂發表重要談話，強調「中國人不打中國人」。根據交通部觀光局統計資料看來，兩岸觀光互訪人數從2016年起出現死亡交叉，陸客來台持續變少、台人赴陸卻持續增加，前年觀光逆差已達183.5萬人次，且去年12月陸客團人次較前年同期減少3成，預計去年陸客觀光總人次應無法超過200萬。

去（2018）年截至11月為止，陸客觀光人次僅有186.9萬人次，觀光局副局長張錫聰表示，12月大陸團客來台觀光人次約較前年同期少了3成左右，預計去年陸客來台觀光人次將低於200萬。

根據觀光局統計資料顯示，我國自2008年、馬政府時期起開放陸客來台，每年陸客來台觀光人次連年增加，2012年來台觀光陸客約201.9萬人次，2015年達高峰，有343.7萬人次來觀光。隔年政黨輪替、蔡政府上台後，陸客來台人次逐年雪崩，2016年陸客來台觀光人次掉到284.5萬人次，2017年又掉到209.3萬人次。

反觀台人赴陸觀光人次卻逐年增加，2012年約313.9萬人次，2015年與陸客來台人次差不多，約340.3萬人次。但2016年就出現死亡交叉，大幅超過陸客來台人次，共368.5萬人次，差距約84萬人次。2017年差距又更擴大，台人赴陸約392.8萬人次，觀光逆差增加到183.5萬人次。

不只陸客人數大幅驟降外，來台旅遊型態也與以往相差很多。旅行公會全國聯合會指出，陸客團比例逐漸降低，現陸人都以自由行為主，且過去因跟團多在台停留8天7夜，加上有遊覽車等交通工具，可以全台走透透玩一圈，現在自由行旅客多僅玩4天3夜，受限於交通問題，只好困在北部，也導致中南部觀光產業加速凋零衰敗。

觀光局表示，陸客來台人次下滑與大陸實施旅遊法、禁奢令等都有影響，且雖然陸客團減少，但自由行人次卻穩定成長，2014年陸客來台自由行人數突破100萬人次，近幾年都穩定維持在100多萬人次，去年更首度超越陸團來台人數，達105萬人次。

(中時 )