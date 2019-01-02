習近平《告台灣同胞書》 吳子嘉：為何保證都是統一後？

2019年01月02日 17:22 旺報 林永富

美麗島電子報董事長吳子嘉2日接受訪問時表示，中共總書記習近平此時提出對台相當完整的論述，除了是《告台灣同胞書》40周年之際，也是中美貿易緊張之時，並且是繼去年12月中說的兩岸主導權是由大陸方面掌握的延續，算是提出完整的未來兩岸路徑圖，讓兩岸甚至各方外國勢力做為追循依據。

他說，習近平所提中國人不打中國人，不承諾放棄武力統一，但針對兩個前提分別為外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，外部勢力干涉就是針對美國而來，極少數台獨分裂分子及其分裂活動，與過去的說法「小部分」台獨分子範圍有更限縮，而且什麼是「任何形式的台獨活動」，解釋權仍在大陸方面，由北京定義，這點說得不夠明確。

另外，針對習近平很大篇幅談一國兩制內涵，吳子嘉表示，習還是有前提。比如他說在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，而且是和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。還有統一後台灣永保平安，為什麼在統一後？為什麼不是在統一前？如果他提統一前，可能會較能讓台灣人接受。

對於政治談判的議題，吳子嘉表示這是新的說法，企圖繞過中華民國執政當局，直接與認同統一的政黨代表談判，但仍有很多需要釐清的地方，如仍限制前提認同一中，就只有把統派找來，排除非統派，而且如果除了國民黨和新黨之外，其他也認同一中的小黨派是否也可以去談判？談判黨派代表如何產生？沒有政府代表的談判算不算數？這些都沒有講清楚。但總體來說，習近平這個倡議新說法，推動兩岸朝政治談判的方向前進，未來仍待觀察後續動作。

(旺報 )