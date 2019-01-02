習近平《告台灣同胞書》 吳子嘉：為何保證都是統一後？

友善列印
旺報

美麗島電子報董事長吳子嘉2日接受訪問時表示，中共總書記習近平此時提出對台相當完整的論述，除了是《告台灣同胞書》40周年之際，也是中美貿易緊張之時，並且是繼去年12月中說的兩岸主導權是由大陸方面掌握的延續，算是提出完整的未來兩岸路徑圖，讓兩岸甚至各方外國勢力做為追循依據。

他說，習近平所提中國人不打中國人，不承諾放棄武力統一，但針對兩個前提分別為外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，外部勢力干涉就是針對美國而來，極少數台獨分裂分子及其分裂活動，與過去的說法「小部分」台獨分子範圍有更限縮，而且什麼是「任何形式的台獨活動」，解釋權仍在大陸方面，由北京定義，這點說得不夠明確。

另外，針對習近平很大篇幅談一國兩制內涵，吳子嘉表示，習還是有前提。比如他說在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，而且是和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。還有統一後台灣永保平安，為什麼在統一後？為什麼不是在統一前？如果他提統一前，可能會較能讓台灣人接受。

對於政治談判的議題，吳子嘉表示這是新的說法，企圖繞過中華民國執政當局，直接與認同統一的政黨代表談判，但仍有很多需要釐清的地方，如仍限制前提認同一中，就只有把統派找來，排除非統派，而且如果除了國民黨和新黨之外，其他也認同一中的小黨派是否也可以去談判？談判黨派代表如何產生？沒有政府代表的談判算不算數？這些都沒有講清楚。但總體來說，習近平這個倡議新說法，推動兩岸朝政治談判的方向前進，未來仍待觀察後續動作。

(旺報 )

回應習近平 蘇嘉全：中華民國台… 金門縣長楊鎮浯回應習談話 願做…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。