金門縣長楊鎮浯回應習談話 願做兩岸和平發展的橋梁

金門縣長楊鎮浯強調，金門有條件做兩岸和平發展的橋梁。（李金生攝）

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針對大陸國家主席習近平在今天的《告台灣同胞書》40週年談話中指出，大陸可以優先與金門馬祖來通水、通電、通橋、通氣，金門縣長楊鎮浯表示，金門有條件做兩岸發展的橋梁，也願意做為兩岸和平交流的先鋒，這樣的一個談話方向，非常符合金馬人民的期待，同時也有助於兩岸進一步的和平交流。

楊鎮浯指出，習近平總書記說在行業標準、產業發展、資源能源與基礎設施方面，能夠通的就盡速通，還特別提到金門馬祖可以優先考慮來通水、通電、通橋、通氣，這樣的一個談話方向，非常符合金馬人民的期待，同時也有助於兩岸進一步的和平交流。

楊鎮浯表示，他在競選之前和當選之後，多次表達金門要爭取就近跟福建成為一個共同生活圈，希望兩岸在共同運用環境資源和共同維護環境生態下，做到產業互相合作發展、人員的往來沒有障礙與民生物資共享，包括水電、基礎建設與交通建設都可以共構共行，這樣的共同生活圈概念，與習近平具體指出金門、馬祖可以先行跟大陸來合作，「能通先通」、「應通盡通」符合。

楊鎮浯籲請台灣中央政府正視這樣的一個狀況，撇開政治上的歧異，好好的想一想甚麼才是人民百姓所需要的，讓經濟上的合作、發展先行，也讓這個生活圈裡面的金馬人民能夠感受到兩岸的和平紅利。

楊鎮浯強調，對金馬人民來說，這是一個讓人振奮的好消息，帶來好的氣氛和迎來契機，金門願意做為兩岸和平發展的馬前卒，也更有條件來做兩岸發展的橋梁，希望我方中央政府能有所回應，讓好消息轉換成可行的政策，可以很快看到成果。

楊鎮浯說，縣府相關單位將在這樣的契機和氛圍下，盡快擬訂對台灣中央政府的政策說帖，爭取政策放行，並對大陸提出具體計畫，希望儘速落實執行，全力做好與兩岸政府的溝通工作。

(中時 )

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