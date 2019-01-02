徐定禎提當選無效之訴 徐耀昌斥假議題

2019年01月02日 17:31 中時 陳慶居

徐定禎認為南庄農會發放逾500元禮品，已涉為特定對象賄選。（陳慶居攝）

苗栗縣五合一選舉，除苗栗地檢署針對15名縣議員、鎮長、代表和里長當選人提起當選無效之訴外，部分落選人包括競選縣長失利的屆滿退休頭份市長徐定禎，也對成功連任的縣長徐耀昌，提起當選無效之訴。徐耀昌2日發表聲明強調，民主可貴在於尊重少數、服從多數，希望不要用假議題傷害農民、毀損農會名譽。

苗栗地方法院統計，目前受理當選無效之訴計有41案，其中15案由苗栗地檢署主動提出，而由選舉失利的落選人提出26案，不過部分被告與檢方所提重疊，其中2件分別對徐姓議員與陳姓鎮長當選人的當選無效之訴，因尚未繳費而未分案。

這些當選無效之訴案件中，包括縣議員、鎮長、代表及村里長等，而最新一波受理案件、也最受矚目的是徐定禎對徐耀昌提起的當選無效之訴。

徐定禎陣營選前即指控，南庄鄉農會違反行政中立，會後發放每人2包白米和2瓶洗潔精，市價超過500元，還尋求支持特定縣長候選人，有賄選嫌疑，隨後並赴地檢署逕行舉發。農會總幹事陳乾安則駁斥對手栽贓抹黑，強調農會為公益法人，沒有行政中立問題，且當時為例行性發放會員紀念品，無關選舉，也對徐定禎及其幹部徐賢德提出誹謗及違反選罷法告訴。

徐定禎說，因為他被告的部分已開過庭，但舉發南庄農會賄選部分卻無進度，因此接受律師建議一併提出當選無效之訴。他以頭份某里長白米賄選案被訴為例，主張檢警辦案認定標準要一致才符公平正義。

縣長徐耀昌發表聲明表示，民主可貴在於尊重少數、服從多數及依法行政，選舉已落幕，新年要有新願景，苗栗縣目前最重要的目標，是朝向既定的「觀光科技大縣」邁進，為全體縣民「拚經濟、顧民生」。

南庄鄉農會在農事小組會議中發放紀念品給農會成員，是每年例行性事務，18鄉鎮市皆然，與選舉無關，徐定禎卻無端提告，根本是假議題，不但嚴重傷害全體農民、更毀損農會名譽。

徐耀昌奉勸徐定禎如果心有餘力，應該把心力放在如何為民服務的公共事務上，對他自己和縣民才是福音，若一昧只是浪費社會資源，對自己和縣民都沒有任何助益。

(中時 )