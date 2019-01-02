呂秀蓮：蔡英文圈柯文哲不成 才去綁賴清德

2019年01月02日 17:44 中時電子報 丁世傑

前副總統呂秀蓮。（圖／中評網）

總統蔡英文瑜12月13日與台北市長柯文哲會面，大讚北市府，「感覺到（軸線翻轉）真的開始了」。但蔡英文近日積極對外表態要留任行政院長賴清德。對此，呂秀蓮2日分析，蔡英文原本想圈住柯文哲，卻遭柯拒絕，才趕緊綁住賴清德。呂秀蓮還說，「如果不是這樣，請總統府來澄清。」

呂秀蓮2日中午上廣播節目《POP搶先爆》，接受主持人黃光芹訪問，作上述表示。

根據中評網報導，呂秀蓮表示，蔡英文很多事情荒腔走板，第一個就是和柯文哲見面，堂堂總統，為什麼要跑到北門呢？北門是柯文哲最窩囊卻又最得意的政見，那天那個樣子，她簡直不忍直睹，一個織女見牛郎很高興，但牛郎不想見，實在很難看。

呂秀蓮指出，接著，賴清德三番兩次要辭閣揆，怎麼最後關頭都外傳要請蘇貞昌組閣了，蔡英文又自己出面慰留賴清德，讓大家覺得莫名其妙。

呂秀蓮分析，就她觀察，柯文哲第二任時，蔡想圈住柯，利用柯文哲的高知名度想與其搭檔。那一天蔡柯會中，蔡英文難得露出燦爛笑容，期待著與柯文哲見面，顯然心有所求，蔡英文一定期待可以抓回柯文哲，沒想到柯文哲完全拒絕。

蔡英文回過頭來後，趕快綁住賴清德，甚至想與賴搭檔，「如果不是這樣，請總統府來澄清」，呂秀蓮說，現在蔡大概已經放棄與柯文哲搭檔，只好趕快綁住賴清德。

而對於外界傳出蘇貞昌要接閣揆，結果蔡英文又說自己根本沒有要蘇，怎麼會有蘇同不同意的問題。呂秀蓮說，這對於蔡英文的老長官蘇貞昌來講，手段實在太粗糙了！

(中時電子報)