老人家心跳太快？新型口服抗凝血劑可防中風

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台灣老年人口比例逐漸提高，心房顫動越來越常見，因 60 歲以上每 100 人就會有 4 名患者， 80 歲以上盛行率高為每 10 人就會有 1 名。成大斗六分院表示，新型口服抗凝血藥物可預防心房顫動的中風。

有糖尿病、高血壓及中風病史的 76 歲老先生因心跳過快、心悸不舒服、胸悶情形求診成大斗六分院心臟內科，自述從未發生如此快速的心跳，經安心電圖檢查發現，不規則的快速心律原來是心房顫動在作怪，醫師給予抗心律不整藥物治療，並且給予新型口服抗凝血劑後，病人症狀改善順利出院。

成大斗六分院心臟血管科醫師蔡俊雄指出，心房顫動是會造成心跳不規則的「心律不整」，跳得不規則且非常快速，可達每分鐘 350至600 次，造成病人心悸、胸悶、喘、四肢無力、頭暈目眩等不舒服，嚴重者甚至會暈厥。

蔡俊雄表示，並非所有心房顫動的病人都會有症狀，大約 17％的患者對心房顫動是沒有感覺的，恐怕忽略就醫而發生併發症，最令人擔心的是腦中風。心房顫動病人中風機率高一般人約10 倍，中風發生後 1 個月內的死亡率是正常心律中風患者的 3倍。

他表示，傳統口服抗凝血藥物雖可降低中風機率，但是治療劑量範圍狹窄與其他藥物及食物間會有交互作用，容易影響血中濃度，不同病人的劑量需求差異性也很大，難以預測，易造成出血且不易止血。

蔡俊雄醫師說，目前台灣有 4 種新型口服抗凝血藥物可用於心房顫動的中風預防，使用上更方便、不需常抽血監測藥物濃度、腦出血的機率也大幅降低，但重度腎功能不全、嚴重風濕性二尖瓣狹窄、接受過金屬瓣膜置換術的病人不適用。

(中時 )

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