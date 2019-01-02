愛買電商年度熱銷揭露！衛生紙、濾芯排名前10大

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線上購物成量販業者新戰場！家樂福2018年首度操作線上黑色購物節，單日創造5,000張訂單，更勝中元檔期的單日2,000張，效益驚人！愛買也拚線上購物，並揭露2018年度熱銷排行榜，其中發現光是衛生紙一年熱賣3,000萬包，飲水濾芯也首次排進前10大，顯示民眾對飲用水的安全更加重視！

愛買表示，愛買線上購物涵蓋四大平台（Friday購物、Yahoo超級商城、樂天市場、蝦皮商城），全館超過8萬件商品，其中，高達6成屬於消費者每天都會吃到、用到的民生必需品，如生鮮、冷凍冷藏食品、飲料餅乾、衛生紙、家庭清潔用品、日用居家商品等，以量販價格、送貨到府或超商取貨的便利性，成為消費者主要購買管道之一。

為了解消費者在線上購物都買了什麼？愛買最新公布2018年度單品熱銷前10排行榜，其中以「飲用品類」最熱銷，小罐裝可口可樂（250ml）狂賣60萬罐名列第1；去年夏天開始流行的氣泡水，訴求低熱量、新奇口感，全年度熱賣32萬瓶，空降排行榜第2名；100％檸檬原汁製成的「老實農場檸檬冰角」，一年賣出6萬包，排名第7；還有搭配濾水壺使用的「Brita濾芯」也首次躋身第8名，一年賣出3.5萬顆。

此外，去年「衛生紙之亂」引發的搶購熱潮，也帶動衛生紙、尿布等銷量大增，瞄準整箱免運及送貨到家的方便性，「幫寶適超薄乾爽整箱促銷組」年賣25萬箱，排名第3，相當每4秒就賣出1片尿布；愛買線上購物全站也賣出3,000萬包衛生紙，其中光是96包入的「唯潔雅優質抽取式衛生紙100抽」年賣18萬箱，排名第4。另外，還有講求便利快速的微波食品、泡麵，也穩坐熱銷前10名。

(工商 )

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