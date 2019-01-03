獨居開啟野貓中繼站 薛媽媽常收報恩禮物

2019年01月03日 07:23 中時 張祈

薛媽媽家中開放野貓自由進出，提供免費住宿及飲食。（薛媽媽提供）

固定在早晚出沒的野貓六萬、九萬，喜歡盯著薛媽媽進出家門。（薛媽媽提供）

擔心薛媽媽總是受驚，懂得感恩的野貓將祭品改放到貓砂盆內。（薛媽媽提供）

每天打開家門都有點恐懼，擔心這群貓孩子昨晚又送來什麼報恩禮物了！住在花蓮縣秀林鄉的薛秀蓮，家中除了飼養一隻家犬外，還有不定時冒出來「偽家貓」們，每天早晚固定上門吃飯，在門口接送她上班，薛媽媽說，這群偽家貓很懂得感恩，常有各種獵物出現家門，每天開門都期待又害怕。

家住山腳下的薛媽媽，因先生、小孩在外工作，多半時候是獨居在家中，起初養狗養貓是為了防堵蛇、老鼠等不速之客闖進，只是貓咪天性愛好自由，每次養了都活不久，索性開啟野貓中繼站，薛媽媽說，願意留下的就住下來，只是討口飯吃的也沒關係，經常有貓咪走動，也有嚇唬作用。

養了貓狗以後，家中的蛇類、鼠類出沒數量大幅減少，但都以冰冷屍體成為貓咪的報恩祭品，舉凡蛇、家鼠、無數昆蟲等，都是報恩禮物項目，即便很感激貓咪們的心意，但內心還是十分害怕，經過幾次「溝通」，貓咪們也知道薛媽媽害怕一開門就看見獵物，於是都轉移陣地，將獵物獻祭台從家門口轉移到貓砂盆。

薛媽媽說，至少不用一早受驚嚇，知道固定會在貓砂盆出現，先能有心理準備，還是很感謝這群貓孩子的體貼。

(中時 )