《中時晚間快報》回應習近平 蔡英文：台灣絕不接受「一國兩制」

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綜合報導

◎回應習近平 蔡英文：台灣絕不接受「一國兩制」

針對大陸國家主席習近平「告台灣同胞書40週年」談話，蔡英文總統今天重申兩岸議題 「四個必須」與「三道防護網」，強調台灣始終未接受九二共識，也絕不會接受一個兩制，並呼籲中國勇敢的跨出民主的腳步，唯有如此才能真正理解台灣人的想法和堅持。

◎去年底無薪假3521人 創3年來新高

勞動部今（2）日公布最新無薪假人數統計，截至2018年12月31日止，實施無薪假的業者共有25家，實施人數3521人，創下3年來新高。勞動部表示，主因是單一企業大幅增加無薪假人數，其中以金屬機電業2944人最多，化學工業261人居次，會持續觀察。

◎兩岸協商兩制？ 周志懷：路是人走出來的

大陸國家主席習近平今天上午在《告台灣同胞書》40週年紀念大會上發表講話，大陸全國台灣研究會常務理事、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷表示，這透露出習近平的國家統一觀，核心在實現民族復興。兩岸有可能就「兩制」展開對話嗎？周志懷樂觀認為，「路在腳下，世界上的路，都是我們走出來的。」

◎回歸最高聽覺體驗 林憶蓮新輯推特製黑膠

林憶蓮（Sandy）將推出新專輯《0》的特製黑膠，這次專輯強調飽和的生命感與完整性，特別邀請設計師顏伯駿，外盒以細緻精裝硬盒搭配燙金工藝，適合保存珍藏，紙套以雷射簍空表現星雲的意象，讓黑膠彷彿包覆在星空中，據悉，成品將是很精裝的收藏版，訂價相對會比較高粗估在2000元以上。

(中時電子報)

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