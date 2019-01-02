核廢選址列花蓮 徐榛蔚代表33萬鄉親反對

花蓮縣長徐榛蔚、立委蕭美琴，不分藍綠均反對台電將秀林鄉列入核廢料候選場址。（資料照）

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中時

以核養綠公投案過關，行政院擬要求台電提供離島、花東等39處核廢料最終處置候選場址，其中花蓮縣秀林鄉和平村也榜上有名，縣長徐榛蔚為縣內33萬鄉親表達堅決反對訴求，呼籲台電應考量花蓮地震頻繁及在地原住民反對的民意。

徐榛蔚表示，近來跑行程時，經常遇有民眾關心將花蓮納入核廢料貯存場議題，痛批在立委任內時，台電就曾遭踢爆6年前以挖掘隧道名義，在秀林鄉和平溪南側進行500公尺山區鑽井，進行母岩地質探勘，調查當地作為核廢料貯存場的可能性。

台電以黑箱作業欺騙花蓮人是相當不道德的行為，她認為，台電執行核子燃料最終處置計畫第一階段（2005-2017），2016年度又編列7億多元的委託調查研究費，用來進行場址的地質鑽探調查評估，呼籲政府「以花蓮縣鄉親未來的福祉為依歸！」

徐榛蔚指出，台電不應在未與當地原住民族人諮詢的情況下，就私自進行任何的「鑽探及取岩心作業」與「潛在處置母岩特性調查評估作業」，要求台電應依「原住民基本法」第21條規定，取得當地居民與族人同意，以保障當地原住民族權益。

另外，中選會統計本次「以核養綠」公投案，花蓮縣同意率61.45％，本島僅次於南投縣，其中秀林鄉同意率為62.7％，全國前三名則為離島的連江縣、金門縣與澎湖縣。選後民進黨立委蕭美琴也重申反對核廢料放在花蓮，要求候選場址評選排除東部山區。

(中時 )

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