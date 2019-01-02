花蓮強震將屆周年 日男「笑顏」環島傳達正能量

2019年01月02日 17:44 中時 許家寧

日男志水直樹自行印製百本笑顏月曆，透過微笑臉譜鼓勵震災災民。（許家寧翻攝）

日男清水直樹發起「桃太郎單車環島接力」震災感恩之旅，各縣市車友一路陪騎，傳達笑顏正能量。（許家寧翻攝）

去年0206花蓮大地震後，日本小學教師志水直樹利用GPS軌跡在花蓮以跑步寫下「花蓮加油」等圖樣，花蓮震災屆滿周年前，日男再發起「桃太郎單車環島接力賽」311震災感恩之旅，贈送花蓮市百本「笑顏」月曆，希望一同以正能量為花蓮加油。

熱愛極限運動的志水直樹為日本兵庫縣西宮市小學教師，感念台灣人於東日本大地震時對日本的關懷，去年5月來到台灣，利用GPS紀錄軌跡，在花蓮與台北市街道跑步完成「花蓮加油」與「日本愛台灣」地圖，以「足」書寫對花蓮的關懷，鼓勵災民走出陰霾。

32歲的志水直樹再度來台展開為期10天的「桃太郎單車環島接力賽」，推廣311發起的「笑顏」正能量，由桃園出發預計本月4日完成環台壯舉，在台灣車友一路陪騎下，今日途經花蓮與市長魏嘉賢相見歡，分享他親手規劃印製的笑顏月曆。

志水直樹說，4年前依家鄉過新年習俗，在邁入新年的那一刻環繞神社一圈祈福，當時意外發現手機GPS定位軌跡路徑與文字相似，也因此給了他靈感，決定到處用足跡「寫」字留下紀念，這次的感恩之旅要為花蓮加油，也將記錄此行回國分享給學生。

日男贈送百本微笑月曆與揮汗16公里印成的「花蓮加油」軌跡地圖，希望傳達微笑正能量；魏嘉賢則回贈國旗衣，感謝花蓮發生強震之後，不少日本國民關懷，且並邀請寫下日本高空彈跳金氏紀錄的志水直樹，來年參加花蓮太平洋縱谷馬拉松，讓兩地友誼長存。

(中時 )