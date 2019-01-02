TikTok迎2019百萬願望挑戰賽！阿妹心願「資助偏遠地區孩童」

想成為網紅的門路越來越多了，當紅平台TikTok不斷推陳出新，透過平台播出各種創意影片娛樂大眾也得到不少粉絲。(圖片來源: TikTok提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

在2019年一開始，TikTok用行動力挺你的無限創意，TikTok是一個匯集短影音的平台，並且已成為2018上半年全球iOS下載量冠軍APP！更是帶領全球短影音風潮，簡易的介面操作、不斷更新的酷炫特效，就是要讓你帶給朋友圈驚喜！除了展現自己的創意外，也可以幫助你的願望發光實現，只要你有TikTok帳號，並且在活動期間(2019/1/10截止)參加「#百萬願望」挑戰，並分享至社群媒體，TikTok會在挑戰影片中，選出一名最具有「創意」和「可實現性」的幸運兒，幫助你實現投稿影片中價值新台幣0~101萬的新年願望，活動結果會在2019年01月17日TikTok站內公布！

完成以下兩個步驟，你離百萬夢想的實現已經不遠了！

步驟一：透過簡單的陳述、添加字幕或是製作小劇場等，以不限影片主題和拍攝方式，在影片中表達自己的新年願望。

步驟二：影片完成後加註#百萬願望，同時轉發到你的IG平台並@tiktoktaiwan官方帳號，再加註 #tiktok百萬願望，就完成任務囉！

2018台北跨年活動現場搭配動感音符邀請大家加速跳進TikTok的精彩創意世界。(圖片來源: TikTok提供)

透過TikTok的華麗加持，今年2018年台北跨年夜熱鬧非凡，華人天后張惠妹攜手地表最強新人安那，用熱力四射的動感表演征服濕冷的跨年夜，大型LED螢幕不斷強力播送的TikTok畫面，讓現場宛如一場大型派對，高潮迭起。萬眾期待的「三天三夜」安可神曲音樂一下，從天而降的300顆TikTok氣球更是讓現場氣氛High到最高點！

阿妹的新年＃百萬願望為資助偏遠地區孩童
安那透過TikTok發揮創意，展現才華洋溢的一面。(圖片來源: TikTok提供)

在2018年初，TikTok已是全球下載次數最多的手機應用軟體之一，TikTok現有iOS 與Android兩種軟體版本提供使用。回顧2018年有眾多來自全球的網紅都開始使用TikTok平台來展現自我，包括日本歌手凱莉怪妞、KOL渡邊直美，韓國超人氣天團防彈少年團、BLACKPINK等，透過簡易的操作模式，讓網紅的粉絲們能一窺偶像生活中的精采時刻。你還等什麼?快拿起手機下載TikTok加入吧！2019年開始讓自己也玩轉世界！

(中時電子報)

現在就參加TikTok 2019百萬願望挑戰賽
修杰楷親曝「賈靜雯大肚照」 被… 得流感病倒砍開唱 劉德華報平安…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。