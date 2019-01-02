TikTok迎2019百萬願望挑戰賽！阿妹心願「資助偏遠地區孩童」

2019年01月02日 17:39 中時電子報 綜合報導

在2019年一開始，TikTok用行動力挺你的無限創意，TikTok是一個匯集短影音的平台，並且已成為2018上半年全球iOS下載量冠軍APP！更是帶領全球短影音風潮，簡易的介面操作、不斷更新的酷炫特效，就是要讓你帶給朋友圈驚喜！除了展現自己的創意外，也可以幫助你的願望發光實現，只要你有TikTok帳號，並且在活動期間(2019/1/10截止)參加「#百萬願望」挑戰，並分享至社群媒體，TikTok會在挑戰影片中，選出一名最具有「創意」和「可實現性」的幸運兒，幫助你實現投稿影片中價值新台幣0~101萬的新年願望，活動結果會在2019年01月17日TikTok站內公布！

完成以下兩個步驟，你離百萬夢想的實現已經不遠了！

步驟一：透過簡單的陳述、添加字幕或是製作小劇場等，以不限影片主題和拍攝方式，在影片中表達自己的新年願望。

步驟二：影片完成後加註#百萬願望，同時轉發到你的IG平台並@tiktoktaiwan官方帳號，再加註 #tiktok百萬願望，就完成任務囉！

2018台北跨年活動現場搭配動感音符邀請大家加速跳進TikTok的精彩創意世界。(圖片來源: TikTok提供)

透過TikTok的華麗加持，今年2018年台北跨年夜熱鬧非凡，華人天后張惠妹攜手地表最強新人安那，用熱力四射的動感表演征服濕冷的跨年夜，大型LED螢幕不斷強力播送的TikTok畫面，讓現場宛如一場大型派對，高潮迭起。萬眾期待的「三天三夜」安可神曲音樂一下，從天而降的300顆TikTok氣球更是讓現場氣氛High到最高點！

阿妹的新年＃百萬願望為資助偏遠地區孩童

安那透過TikTok發揮創意，展現才華洋溢的一面。(圖片來源: TikTok提供)

在2018年初，TikTok已是全球下載次數最多的手機應用軟體之一，TikTok現有iOS 與Android兩種軟體版本提供使用。回顧2018年有眾多來自全球的網紅都開始使用TikTok平台來展現自我，包括日本歌手凱莉怪妞、KOL渡邊直美，韓國超人氣天團防彈少年團、BLACKPINK等，透過簡易的操作模式，讓網紅的粉絲們能一窺偶像生活中的精采時刻。你還等什麼?快拿起手機下載TikTok加入吧！2019年開始讓自己也玩轉世界！

(中時電子報)