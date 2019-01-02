能源局為離岸風電商掛保證？王明鉅爆氣罵翻

2019年01月02日 17:43 中時電子報 戴安瑋

離岸風電20年合約適用每度5.8元躉購費率的核准限期今到期，經濟部能源局長林全能表示，已接到四家開發商書面回應，希望彰化縣政府能適當處理，前台大醫院副院長王明鉅表示，一個看守內閣，憑什麼決定台灣人民未來20年的電費，這可是要多付出1500億呢?能源局長為廠商掛保證，如此愛護珍惜廠商，是公務員該做的事嗎？

經濟部能源局長林全能今證實，該局於今天上午接獲四家開發商的書面回應，經能源局審視，業者均對彰化縣政府相關質疑做出詳細回應，他向縣府喊話，離岸風場設置不只與中央能源政策相關，對地方產業發展以及就業也有正向幫助，希望縣府能適當處理。

對此，前台大醫院副院長王明鉅在臉書發文表示，「能源局不是應該希望用最低的價格，買到離岸風電嗎?怎麼會回過頭希望，用最高的價錢，向每一個廠商買電呢?廠商對彰化縣政府的回答充份不充份，不是該由彰化縣政府來回答嗎?怎麼變成能源局局長來為廠商掛保證呢?」。

他說，「經濟部沈部長，你確定內閣總辭之後，你依舊照樣擔任經濟部長嗎？要不然一個看守內閣，又憑什麼要決定台灣人民未來20年的電費多付出1500億呢?能源局林全能局長對離岸風電廠商，如此愛護如此珍惜，那又何必管彰化縣政府做什麼。直接公告明年的𧄌售電價和今年一樣就好了呀」。

最後，他表示，「難道離岸風電廠商都是寶。台灣人民小商都是草嗎？這些都是公務員該做的事嗎？這到底是怎麼一回事呢？」網友紛留言表示，「到底是哪一國的經濟部?」、「經濟部應該站在我們國家的立場，支持彰化縣政府的決定才對，現在怎麼變成業者的代言人?」、「圖利廠商」。

(中時電子報)