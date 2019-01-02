學者：習近平談話顯示大陸對台戰略做出重大調整

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旺報
呂佳蓉

針對上午大陸國家主席習近平出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，並發表談話，中國文化大學社會科學院院長趙建民表示，習近平這次講話最大的重點就是「和平統一」，因為大陸歷屆領導人從來沒有這麼公開、全面性談「和平統一」；習的講話也顯示出，大陸對台戰略已做出重大調整。

趙建民表示，習近平將和平統一的時程、方式、原則講的十分仔細，表示習將要朝這個方向思考，這是台灣要注意的地方。過去40年來一直講「和平統一」，有時候講的「和平統一」是口號，不一定有時間點，但習此次的講話不是口號，好像成為一個具體的政策目標，表示大陸的對台戰略已做出重大調整。

他指出，首先對台政策就是習提出的五點意見，每一點都是為統一命題，說的不外乎前景、基礎，很明顯講話就是「和平統一」，而「和平統一」從口號變成要開始實質推動。

中國文化大學政治系特聘講座教授陳一新表示，習近平在《告台灣同胞書》發表40年的談話上，顯示出來在解決台灣問題的急迫感特別強烈，其中特別強調兩岸要對話，談到要經由民主協商，兩岸各政黨、各政界人士要推舉代表性人士，要對推動兩岸關係和平發展做出制度性的安排。

但是，陳一新認為，這種「政治協商」的呼籲在此時此刻，時機還不成熟，這個話題只是議題，無法付諸實行，尤其是在民進黨還在執政之時。他也說，習近平的講話顯示出，大陸強烈企圖掌控兩岸關係發展的方向，但是大陸提出來的主張，台灣有民意基礎的政黨與大部分人民在現階段顯然不太可能接受。

(旺報 )

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