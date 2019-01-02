中共新戰機快速擴張 威脅俄第2空軍強國地位

2019年01月02日 17:53 中時電子報 盧伯華

在2019年到來之初，許多國家都為過去一年的工作成果曬出成績單，能對外公布的數字，乍看之下都很壯觀，最怕就是拿來比較。同樣也是軍事強國的俄羅斯在宣傳空軍建設成果時，聲稱一年來接收50多種新裝備，現代化程度高達94%。這番言論立即被挑剔的陸媒點出，若從海空軍裝備更新數量來看，俄羅斯算相當寒酸，尤其是空軍全年只裝備52架新戰機，數目還不到中國大陸的一半，俄羅斯做為空軍第2強國的地位已面臨中共空軍的強力挑戰。

據《新浪網》報導，俄軍表面上看似已脫離前蘇聯解體以來的衰敗形勢，逐漸走上正軌，戰力大幅提升，但是從數字上看，空軍全年只裝備52架新戰機，連最受期待的第5代隱形戰機蘇-57，仍未能在2018年正式服役。蘇-57雖然比中共殲-20更早進行首飛，但因進度遲緩而被被殲-20超前。俄國軍方也對蘇-57性能不甚滿意，新的一年給2架試用訂單，加上去年總訂單才12架，前景不樂觀。

此外，2018年俄羅斯軍方還接收了14架蘇-30SM戰機、14架蘇-34、10架蘇-35、14架雅克-130戰機。總數52架的規模比許多北約國家都多，但俄羅斯國土廣大，戰機的需求量遠大於領土狹小的歐洲國家。而蘇聯解體後留下的數百架蘇-27、米格-29都已屆徐役之齡，俄羅斯新採購的新戰機只能用來填補缺口，總體規模並未提高。

報導指出，近年俄軍接收的新戰機的航電雷達裝備仍顯落後，較中共空軍差距甚大，在2018年甚至曝出共軍購自俄羅斯的先進戰機蘇-35在演習對抗時不敵國產殲-10C，主要也是敗在航電性能不佳。

中共空軍購自俄羅斯的蘇-35戰機編成一個航空旅，在某次演習時竟敗給大陸自產殲-10C，據稱是因航電系統性能落後。圖中是為轟-6k繞行台灣島任務護航的共軍蘇-35戰機。（圖／新華社）

中共空軍2018年新裝備的戰機數量雖然未具體公佈，但是據相關訊息推算，目前殲-16戰機已經實現4個旅滿編，裝備數量超過100架，其中2018年殲-16的裝備數量應在30架以上。大批量生產的殲10在前年總數估計已達60架，而去年官方多次曝光部隊換裝殲-10C，服役總數也超過100架，保守估計2018年新增數量在20-30架之譜。

此外新型教練機JL-10，2018年海軍有一次曾宣布裝備12架，空軍裝備數量在24架以上。加上艦載機部隊另裝備了一批JL-9教練機用於模擬著艦，因此教練機總裝備數量大約是50架的規模。加上海軍採購了少量的殲-15艦載機與殲-15S雙座戰鬥教練機，讓共軍艦載機部隊總規模已實現2個航母滿編，數量突破48架，總體規模早已高於俄羅斯。

報導表示，廣受矚目的殲-20也已經開始小批量生產，但裝備數量可能只有個位數；此外空軍還新裝備了一批改進型殲11B戰機，還有10架俄羅斯的蘇-35戰機到貨。大體計算下來2018年中共空軍新裝備戰機數量已經突破百架，遠高於俄羅斯的數量。

報導說，很多人認為俄羅斯將很快讓出第2空軍強國的位置，這種說法有些武斷。雖然中共空軍近年發展迅速，但是仍局限在戰術級飛機上，新型戰機的數量相比俄羅斯仍然沒有多大優勢。另外在在戰略運輸機、戰略轟炸機方面與俄軍差距仍相當大，俄羅斯升級版圖-160M已試飛，但中共的轟炸機依然是轟-6當家，因此談論何時超越俄空軍還恐怕為時尚早。

(中時電子報)