台中跨年「噴精男」警方循線逮獲

陳姓資訊工程師，涉嫌在搖滾台中2019台中跨年演唱會中，對女子噴精猥褻，供稱因為壓力大，才會以此方式紓壓。（黃國峰翻攝）

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台中市政府去年在文心森林公園暨圓滿劇場舉辦「搖滾台中2019台中跨年演唱會」一名男子竟趁人擠人之際，對其前方的一名女子打手槍，並將精液噴在該女的褲子上，女子嚇得大叫，該男趁亂逃逸，警方2日循線查獲涉案的陳姓男子到案，陳男坦承不諱，全案依觸犯公然猥褻罪函送法辦。

31日晚該名26歲受害女子在圓滿劇場搖滾區正專心看著台上搖滾樂團的表演時，覺得身後有人似乎故意貼近她，下意識的伸手摸摸褲子後方，竟摸到黏黏的東西，疑是精液，轉身發現一名戴口罩的陌生男子一副很心虛的樣子，此時一名民眾指證該男對她作手淫動作，當場讓女子大喊「色狼！」

聽見呼叫聲，在附近民眾及工作人員的幫忙下，一度將該變態男抓住，但由於搖滾演唱會現場過於混亂，變態男最後仍趁亂往後方觀眾區逃逸，混入人群中。被害女子當場向在場員警報案，也在臉書發文，指出該變態男穿米色襯衫、斜背包、灰色短褲，瘦，大約175公分，案發時戴口罩，提醒大家注意。

台中市警局第四分局大墩派出所，對相關目擊者訪談後，鎖定一名去年3月，在台北捷運也以相同方式，犯下猥褻罪的32歲陳姓電腦資訊工程師，陳男到案後坦承不諱，表示是因為壓力大，忍不住才做出噴精行為，警偵訊後依公然猥褻罪函送法辦。

(中時 )

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