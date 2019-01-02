用國家力量霸凌小菜農 林佳新爆氣嗆農糧署：踹共！

2019年01月02日 18:23 中時電子報 陳儷方

農糧署副署長蘇茂祥錄製影片澄清洪寶評的評論與事實不符。（圖／翻攝農委會臉書）

農藝女孩看世界：哪裡是預警失靈?根本是賭性失靈啊!種菜一定有風險，甘藍投資有賺有賠，訂苗前請詳閱預警通知。（圖／翻攝農藝女孩看世界臉書）

彰化菜農洪寶評錄製卡提諾狂新聞影片，說出自己對高麗菜價崩盤的見解，「農藝女孩看世界」臉書粉專轉貼這則影片後，帶風向讓網友留言大罵洪寶評，這些瘋狂攻擊行徑，讓大砲菜農林佳新爆氣！他痛批政府使出「國家的力量，霸凌一個青年農民」，林佳新直接嗆農糧署踹共！「洪寶評哪裡講錯？！」

洪寶評在影片中說，農委會9月中才會給你預警，但農民8月上旬就要訂苗、翻土，農委會才告訴你這期高麗菜種植面積太大，農民根本來不及反應，為了守信用，菜苗也不敢去退訂。洪寶評建議農委會，應該設法改善預警系統。

林佳新在政論節目《關鍵時刻》說，「農藝女孩看世界」臉書粉專就轉貼這則影片，並一一反駁洪寶評的說法，樓下一掛網友都在痛批洪寶評造假、說謊。林佳新說，洪寶評講的話，一點都沒錯，高麗菜農現在面臨的困境就是這樣。

「農藝女孩看世界」粉專創立者，是一名公務員，林佳新說，被抓包是公務員在經營後，現在改為一個團隊在經營，「我們很喜歡幫政府消滅敵人」，所以是以國家級的力量，搭配網軍組織火力，攻擊小小一個青年菜農洪寶評。

林佳新說，政府做的事，是用網軍以撲天蓋地的方式，霸凌洪寶評，民進黨分子也當面羞辱、糟蹋洪寶評，還罵他是假農民，現在洪寶評已經跟他說，不敢再講話了，這讓林佳新爆氣，直嗆農糧署副署長蘇茂祥來錄影現場當面講清楚，「菜蟲、果蟲、螢火蟲，要種什麼菜、用什麼藥，每一種都能講」，「你敢嗎？只敢背後捅刀！」

(中時電子報)