埔里超狂魔人　1年檢舉交通違規5200件

埔里鎮商圈經常出現車輛違停，成為檢舉達人檢舉的目標。（廖肇祥攝）

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埔里鎮商圈經常出現車輛臨時停車情形，成為檢舉達人檢舉的目標。（廖肇祥攝）

埔里鎮出現瘋狂檢舉達人，南投縣埔里警分局去年受理民眾檢舉交通違規案約6300餘件，其中1位檢舉人竟「貢獻」逾5200件，佔全部檢舉案達的82％，若平均1張罰單以900元計，被盯上民眾全年被迫貢獻國庫達470萬元。

埔里警分局統計，去年6300餘件民眾檢舉交通違規案主要以駕駛人違規停車（含紅線、臨停）、變換車道未打方向燈、未依標誌、標線與號誌行駛、闖紅燈（含紅燈右轉）等居多，其中同一人具名檢舉的交通違規件數高達5200餘件，這數字令員警不禁讚嘆。

有民眾不滿頻頻接單而向警方抱怨，但警方也只能回應，依《道路交通管理處罰條例》規定，民眾對於交通違規行為得以明違規事實或檢具違規證據資料，7日內向公路主管或警察機關檢舉，若經查證屬實者即舉發，對於民眾檢舉案，警方必須依法受理查證，該檢舉達人違規檢舉案件蒐證畫面不僅影像齊全，引用法條也很精準，成案率幾乎百分之百，民眾若對罰單不服，能向監理機關申訴。

至於檢舉交通違規熱區集中在埔里鎮商業區，包括停車困難的中山路、中正路、信義路，及車流量大的外環道路如南安路、南環路，當今行車記錄器、手機等器材成本低，不論汽、機車都能加裝，警方呼籲民眾不要違規，因為攝錄器材進步，讓違規行為更無所遁形。

(中時 )

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