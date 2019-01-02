找工作變就服志工 如求職者導師

2019年01月02日 18:20 中時 許素惠

雲林縣虎尾就業中心志工黃玉珍（右二）服務長達11年，獲勞動部全國勞工志工銀質獎。（許素惠攝）

72歲的黃玉珍11年前結束餐廳生意，抱著不伎不求的態度尋求職業第二春，卻一頭栽進就業服務的志工行列，為求職者引介、鼓舞不要放棄，也常成為失業者訴苦的聽眾，宛如心靈導師，獲勞動部全國勞工志工銀質獎。

「先生，請問你要找哪方面的工作呢？」「小姐，這是剛開始的照服員課程，可以去受訓喔！等取得證書，找相關的工作還可以向就業中心申請獎助」，黃玉珍11年來總是活力十足、熱情親切地招呼每位來求職的人。

黃玉珍原本經營餐廳，年紀漸長，對繁忙的餐飲業愈力不從心，11年前結束營業，從忙碌到清閒，生活頓覺空虛，於是抱著隨緣的心態到就服中心找工作，順便問有無缺志工，就這樣全心全意投入義務服務。

黃玉珍說，許多求職者都缺乏自信，旁人的鼓勵和支持很重要，有次一位60歲男子自知年紀大求職不易，顯得鬱鬱寡歡，她不斷鼓勵，增加其自信，後來成功就業。

黃玉珍表示，或許是苦無傾訴對象，有求職者會猛倒情緒垃圾及苦水，她就靜靜聽，偶爾給個建議參考，因為她年輕時也曾失業，很能感同身受沒工作的無助心情。

虎尾就業服中心主任張春美感謝志工風雨無阻，透過軟性服務舒緩求職者因失業的失落，也利用自身經驗給予適切的溫暖關懷，讓就服品質加乘。

(中時 )