美麗華董座欠稅3.6億遭限境 法院這個原因判他敗訴

美麗華大飯店公司董事長黃春福。（本報資料照片）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

美麗華大飯店股份有限公司董事長黃春福因欠稅逾新台幣 3.6億元被移送，行政執行署台北分署限制出境。黃不服提行政訴訟，但法院認定執行署無違誤，判黃敗訴。全案可上訴。

台北高等行政法院判決書指出，財政部台北國稅局以黃春福欠繳民國92年綜合所得稅3億6117萬元，移送執行署台北分署強制執行。台北分署於去年3月20日認定黃春福有「顯有履行義務之可能，故不履行、就應供強制執行之財產有隱匿或處分的情事」為由，將黃春福限制出境。黃春福不服遭限制出境，提起聲明異議遭駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷限制出境處分。

黃春福主張，本件欠稅繳納期間為96年6月30日止，追繳期間從96年6月30日起算為5年，雖然國稅局是在99年間移送台北分署，但至今已逾 5年，不得再執行，他的美麗華大飯店股票，已遭全數查扣並拍賣，每月薪水也遭扣留1/3，他更沒有隱匿或處分財產情事。黃春福表示，財政部早在100年6月間就對他限制出境，因逾5年所以在105年6月間解除限境，台北分署在未發生新的限制出境事由即對他限制出境，為裁量濫用。

法院調查，台北分署於去年7月26日聲請管收黃春福獲准，黃春福當晚先繳交300萬元並承諾年底前繳700萬元外，也提出36期每月繳納120萬元至200萬元的清償計劃，再加上黃春福胞弟黃春發擔保其中6280萬元，黃春福才獲釋放。

法院指出，黃春福曾以現金匯款 2筆1400萬元到美麗華公司、密集買賣股票金額逾1億元、外匯支出達33筆逾4000萬元、提領現金或匯款他人達176筆逾6.5億元、林口土地移轉登記給親人，價金至少3500萬元，顯見黃春福有財產隱匿或處分情事。法院認定，行政執行署台北分署對黃春福限制出境並無違誤，判黃春福敗訴。全案還可上訴。

(中時電子報)

找工作變就服志工 如求職者導師 不擇手段 板橋劉姓檢舉達人偽造…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。