迫軍官參訓顯國防院價值 國防部澄清

2019年01月02日 19:37 旺報 張國威

針對強迫國防大學軍官參訓政府創立的民間型智庫「國防安全研究院」一事，國防部今（2）日表示，國防大學為了提升學生研究能量，鼓勵戰研所學生於研二下學期，在不影響修課前提下，利用課程空檔與校外參訪時數，前往國防院蒐集論文資料，時間只有一個月，由國防院安排博士研究員親自指導論文寫作，同時參與智庫的研討與國際交流活動，不僅能提升論文寫作品質，還能透過參與論壇研討增廣見聞，實施後學生反應良好，深感獲益良多。並無強迫軍官參訓情事，籲請媒體應予查證。

至於國軍人員到國防院受訓一年，是國防部原本即有選派優秀軍官赴國外智庫受訓的機制，為充分運用國防院的研究資源，故將國外智庫派訓的作法，擴大適用於國防院，與國家政軍兵推毫無關係。

國防部進一步說明，經各軍種薦報，由本部擇優派任赴國防院受訓一年的學官，未來經過審核且符合結訓資格後，若尚未具備戰院學資，將優先取得戰院函授班入學資格，仍需在職進修兩年，始可獲得戰院學資。此一做法係經立法委員建議與指導，並在立法院多次澄清，國防部籲請外界勿以錯誤訊息以訛傳訛。

國防安全研究院是政府於今年新成立之智庫，以研究國安戰略及國防政策為核心，並負有培養戰略人才之功能。國防部認為，智庫在政策研究上已初具成效，並透過參加國外的研討會，協助國防部扮演對外戰略溝通的角色，希望國人多給予支持及鼓勵。

(旺報 )