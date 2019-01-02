英超》切爾西出手了 6400萬歐元簽美國新王牌

2019年01月02日 18:28 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

歐洲足球的冬季轉會市場開啟，英超「藍軍」切爾西出手完成第一樁高額交易，以6400萬歐元（近23億新台幣）轉會費，簽下德甲多特蒙德20歲小將普利希奇（Christian Pulisic）。不過切爾西立刻將這位美國新王牌回租多特半年，今夏才會正式來到史坦福橋。

普利希奇是足壇最炙手可熱的新秀之一，媒體去年底報導切爾西先開出轉會費5000萬英鎊（約20億新台幣）條件，但除了切爾西之外，曼聯、利物浦與拜仁慕尼黑都虎視眈眈，最終藍軍進一步加碼敲定這樁交易。

「踢英超一直是克里斯坦（普利希奇名）的夢想，」多特競技總監佐赫（Michael Zorc）透過聲明表示，「因為他的合約將在2020年到期，我們決定接受切爾西開出的優渥條件。」

切爾西目前排名英超第4，落後龍頭利物浦11分，普利希奇的潛力無窮，藍軍倒也不急著要他本季就來。反而是多特蒙德在德甲取得冬季冠軍，領先居次的拜仁慕尼黑6分，奪冠希望濃厚，下半季還需要普利希奇貢獻戰力。

普利希奇的爆發力與盤帶能力出色，年紀輕輕已穿上美國國家隊的10號球衣。從2016年來到德甲，已代表多特出賽80場，儘管這個球季不是固定先發，但替補上陣的破壞力不容小覷。

(中時電子報)