育達科大新生註冊成長率全國第一

2019年01月03日 07:18 中時 何冠嫻

育達科大與雄獅旅行社透過產學合作，培養領隊導遊達人。（何冠嫻翻攝）

教育部日前公布107學年度大專全校新生註冊率，苗栗縣的育達科技大學於107學年度的新生註冊率達78.49％，在全國私立科技大學排序第25名，進步23名，成長率為全國第一，招生人數相較去年增加384人，獲家長與學生肯定。

育達科大校長黃榮鵬表示，育達為全國唯一開設15門跨領域課程的學校，可培養2項以上的專業、考取3張專業證照，學校聚焦「專業實務、跨領域專長、國際觀、重品德」4大特色，並以科技創新、觀光餐旅及人文社會等3大學院培育人才，黃榮鵬指出，除了今年招生的成績優異外，畢業生更備受社會各界與職場雇主肯定。

校方指出，每年還送上百名學生至美國、日本、澳洲等國家實習、參訪研修或志工服務等，開拓視野、接軌國際，其赴海外交流比例更是全國第一。

此外，育達科大因應少子化危機，近年積極進行教學創新與經營轉型，去年成立附屬廣秀森林幼兒園，提供附近幼童學習機會，更為善盡社會責任，協助政府照顧街坊鄰居長輩成立「育達樂齡生活棧」，成為全國首間設置C級長照據點的大學，結合學校健康照顧社會工作系師資與設備，為銀髮族創造樂居環境，成為全台第一個實踐「幼青老」共榮學習的學校場域。

(中時 )