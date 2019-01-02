台中市民免費遊花博 研議區公所是否停辦花博卡

2019年01月02日 18:35 中時 盧金足

以往假日使用花博卡的台中市民最高人數為1萬4000多人，這次元旦收假日入園人數近2萬7000人，比過去兩個月假日平均人數成長一倍多。（盧金足攝）

台中花博從元旦開始，啟用免費入園的「台中市民通道」，交通局統計，假日使用花博卡的台中市民最高人數1萬4000多人，元旦開放市民免費入園，收假日人數近2萬7000人，為以往假日兩倍，因入園已不需花博卡，加上區公所業務多，將研議未來花博卡申請是否回到交通局及市民服務中心，市民仍可享受花博卡其他優惠功能。

交通局長葉昭甫表示，花博開幕兩個月，入園人數已近320萬人，尤其台中市民看花博免費從今年元旦實施後，市民免費無限次入園，參觀人數激增，鼓勵多利用非假日前往，由於接下來是農曆春節假期，出遊走春的民眾更多，將是交通疏運的重大考驗，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具。

葉昭甫指出，遊客在園區停留時間大約2小時，加上逛其他園區，需5、6個小時，中間用餐消費，購買飲料及紀念品，帶動園區及周遭店家的商機。

開放台中市民免費看花博，是市長盧秀燕選舉重要政見之一，上任後政見化為政策，市府交通局、觀旅局與農業局等相關局處，元旦四天連假因應新措施上路，全部上緊發條。

花博卡原「1日免費及第2次以後半價入園優惠」停止適用，葉昭甫表示，台中市民280萬人，已約有150萬人申請消費卡，占台中市民人數一半，目前市民仍可以到各區公所申請。

但因有區公所反應業務繁重，加上申請人潮減少，未來花博卡申請研議是否移回交通局本部及市民服務中心，至於持有花博卡的市民，仍可儲值於園區及各地消費使用，並可持續享有花博卡優惠。

(中時 )