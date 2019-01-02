習談話引關注 綠委：宣示動武選項可能

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譚有勝

中國國家主席習近平2日在紀念會發表對台談話，堅持強調「中國人不打中國人」，「不承諾放棄使用武力」，引起高度關注。綠委蔡適應表示，習近平發言宣示了中國對台灣政策，動武始終是選項的可能。但親綠學者受訪時指出，武統主張開始淡化，習近平將規劃「一國兩制」設計圖，進行與台政治協商。

民進黨立委蔡適應受訪時指出，這次「告台灣同胞書」是第六次發表，上一次已經是華國鋒時代，隨後鄧小平、江澤民、胡錦濤等人都沒有再發表，這也是從前年中國共產黨將「習思想」納入黨章以後，習近平再度對外顯現他想要比肩毛澤東的野心。

值得注意的是，蔡適應認為，過去在1979年「告台灣同胞書」中，特別談到停止對金門炮擊，並講到以商談結束軍事對峙狀態，雖然文中沒有明講，但某種程度上可以被解讀為中國「暫時放棄」對台使用武力。反觀習近平此次說了18次「和平統一」，也明確說出「不承諾放棄使用武力」，也宣示了中國對台灣政策，動武始終是選項的可能。

兩岸政策協會秘書長王智盛受訪時認為，習近平此次的談話，綜合歸納可分為「習五點」，整體而言是兩岸統一之後對台的治理模式，顯見對於習近平來說，中國在統一台灣自信和迫切性都在不斷強化當中，而陸願意與台灣各黨派開展對話，交換意見，推進政治談判，習近平也正規劃「一國兩制」設計圖，進行政治協商。

王智盛進一步說，大陸未來對台灣經貿政策上，將會延續過去釋放利多政策，而隨著台灣地方政府有意深化兩岸合作關係，未來大陸將越過民進黨政府，直接訴諸地方需求，以強化台灣對大陸的而經濟以來，讓經濟統戰進一步升級成政治統戰。

至於習近平不棄對台動武，是否未來兩岸協商破局的最後選項？王智盛認為，習近平在演講中提及，「中國人不打中國人」，顯見習近平仍然以「和統」作為基調，而演講中也以溫情喊話為主，強調和平統一是「平等協商、共議統一」，武統的主張反而淡化。

(工商 )

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