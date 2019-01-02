日式拉麵貴鬆鬆？鬼匠拉麵竹北店百元有找

2019年01月02日 18:44 中時 陳育賢

鬼匠拉麵竹北店的拉麵，百元有找，要品日本美食不怕有負擔。（陳育賢攝）

鬼匠拉麵竹北店因走親民平價路線，在竹北餐飲1級戰區大受歡迎。（陳育賢攝）

天冷時來碗日式拉麵，喝下熱呼呼的湯頭再用力吸麵最過癮，但坊間日式拉麵動輒2、300元，常讓小資族、學生族卻步，而自宜蘭起家的拉麵連鎖店「鬼匠拉麵」，走的是親民平價路線，百元有找，就算只是為填飽肚子都不覺有負擔，最重要的是品嘗得到傳統日式豚骨湯頭。

在新竹縣竹北地區餐飲1級戰區三民路展店的「鬼匠拉麵─竹北店」，開業已有1、2年，走的是平價路線，與標榜源自日本直營的東洋進口拉麵動輒要2、300元的「高檔」拉麵有區格，招牌的鬼匠豚骨拉麵，百元有找，99元就能吃到完全不輸漂洋過海來台的「日本製」拉麵。

鬼匠創辦人沈老闆經營餐飲連鎖事業體系已經超過10年，他發現台灣日式拉麵店好像只要冠上道地日本拉麵，就得要近200元的售價，這個價位跟在日本當地吃到的日幣700至900元的價錢似乎差不多，而在台灣如果拉麵訂價低一點，好像還會讓人覺得應該不夠正統。

但沈老闆非常清楚的知道在日本的拉麵價格是算入物價、人事成本、房租、人均所得，不應該在台灣也用差不多的價格販售，而太高的價格也會讓大眾對日本國民美食望之卻步。

因此，他認真的研究日本拉麵，從最簡單的蔥花到湯頭與麵條都逐一調整確認，終於找齊所有的美味食材成功研發出大眾接受度較高的正統風味拉麵，希望把平價美味回饋給鄉親。

果然，這樣的價格在竹北三民路商圈一推出就大受歡迎，讓拉麵不只是高檔的美食享受，同時更是一般大眾都能消費的起的美食，哪怕只是為填飽肚子，百元有找的消費價位，甚至比一般麵店的餐點還便宜，常吃也不會有負擔。

尤其，鬼匠竹北店的叉燒肉，店家還會先將叉燒肉片以噴火槍炙烤，讓消費者在入口時，能吃到叉燒肉的火烤香味，增添整碗拉麵風味的層次，讓人一吃上癮。此外，店家還研發有蒜香、蒙古紅湯等新口味，喜好重口味、辛辣的朋友不容錯過。

(中時 )