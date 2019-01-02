丁允恭酸白冰冰 葉毓蘭反問：2014年紐約行銷糗事

2019年01月02日 18:55 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

2014年高雄市的觀光廣告海報，紐約老外問：「高雄發生了什麼事，為什麼要發出求救(MAYDAY)訊號。(圖/擷自葉毓蘭臉書)

高雄市為行銷城市，計劃1月邀請綜藝大姊白冰冰擔任觀光大使，不過行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭在臉書轉發新聞時，酸言酸語表示：「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」對此，警大前教授葉毓蘭今天在臉書反問丁允恭：2014年高雄市的觀光廣告海報，將「五月天(MAYDAY)」及陳菊肖像貼滿紐約巴士。結果，效果如何？大家都心知肚明；更糗的是，老外問：「高雄發生了什麼事，為什麼要發出求救(MAYDAY)訊號。」

葉毓蘭首先為白冰冰抱不平，指「前高雄市新聞局長，現在聽說在行政院坐領高薪，有好幾個辦公室充當菸房的丁允恭」，竟然酸說綜藝大姊白冰冰擔任觀光大使毀滅質感。

2014年高雄市的觀光廣告海報遠赴美國紐約宣傳。當時，紐約地鐵、巴士，甚至連廣告牆上，貼滿海報上印著「五月天(MAYDAY)」以及高雄市長陳菊的肖像，還寫著斗大的「Welcome to Taiwan KAOHSIUNG」字樣。

葉毓蘭指出，「只是沒想到這宣傳海報卻引來很多訕笑。有人問: 高雄發生了什麼事？為什麼要發出求救(MAYDAY)訊號，是海嘯，還是核災？」因為，MAYDAY在國際間是只有在墜機、沈船前的緊急時刻發出的求救信號。「也有人對花媽在廣告上的效果，不以為然，老外說: 這位大嬸雖然和藹可親，但大臉不會吸引我去那個城市玩啊！而五月天對紐約客而言，可能與丁允恭的熟識度都差不多，廣告海報上面的香蕉芭樂，真的讓老美以，為喊著MAYDAY來賣水果，到底這個城市出了什麼問題？」

葉毓蘭表示，「五月天+陳菊在紐約撒錢做城市行銷的效果如何？大家都心知肚明，否則韓國瑜不會在短短幾個月內刺到高雄人壓抑到最底層的痛。」但也「不以人廢言，丁允恭說的『建議能夠朝向拓升城市文化的領域，或是找尋更有深厚脈絡的代言』是個方向，但是並不代表白冰冰的代言會沒有深厚脈絡，不能代表高雄的多元文化之一。」並為「冰冰姐加油，謝謝你為台灣所做的一切努力！」

最後，葉毓蘭提出質問：紐約公車上的廣告，花了多少錢？？？要不要公布，是不是造成高雄負債3000億的窟窿之一。

(中時電子報)