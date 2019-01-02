監察司法職權爭議 監委盼舉行座談會釐清

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監委近日因調查司法案件，屢遭外界質疑干預司法，造成監察院與司法院關係緊張。日前因調查前立委陳朝龍案遭抨擊的監委高涌誠與司法及獄政委員會召集人蔡崇義今在監察院談話會中提案，盼召開公聽會或座談會釐清兩院職權爭議。不過監察院認為應先透過兩院秘書長溝通，若溝通不成，過年後再考慮與司法院合辦座談會討論。

高涌誠日前公布陳朝龍案調查報告，認為法院證據調查未完備，遭高等法院、法官協會等重砲抨擊越權、干預司法。高涌誠與蔡崇義因此從司獄委員會中提案至今日的談話會，希望召開公聽會或座談會，針對監察院、司法權競合關係加以釐清。

與會監委表示，根據監察法施行細則規定，理論上審理中的案件不會調查，但若認為承辦人員有貪污瀆職或侵犯人權情節重大，仍可斟酌情形調查。但近日監察院因為調查司法案件，屢遭質疑是「第四審」、「太上機關」，兩院職權行使疑義的確有必要釐清。

監委表示，會中也有監委主張，這是第五屆監察院面臨最嚴重的打擊，此刻就不要避諱，把分際、角色、職權行使、分寸在哪攤開來談，包括哪些部分可以查、哪些不行、三審定讞的案件可不可以查等等問題說清楚，就不會一直被指著鼻子罵。

監委表示，監委被罵、監察院形象遭受打擊是其次，若真的有冤獄案件，卻因為監委不能調查而無法伸張正義，才是更嚴重的問題。監委舉例，很多冤獄案件例如蘇建和、徐自強、鄭性澤案都是透過監院調查，尤其徐自強案，監察院提出五次非常上訴的呼籲，因此監察院要要求槍下留人時，必須要有非常強的證據跟調查。

監委指出，雖然上月談話會，監察院表示會與司法院秘書長溝通職權爭議，但高涌誠等監委還是認為行政效率太差，乾脆自己開座談會。不過院方認為，此時氣氛不宜，且沒有相關預算，還是先透過兩院秘書長溝通，若還是沒有結論，待農曆年後再舉行座談會討論。

(中時 )

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