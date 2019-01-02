迎接己亥豬年 萬和宮新春活動開鑼

2019年01月02日 19:00 中時 黃國峰

迎接己亥豬年，香火鼎盛的萬和宮，展開一系列的新春活動，1日起開始受理植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲，第一天辦理人潮絡繹不絕；接著還有戊戌狗年謝斗法會、己亥豬年植斗法會、書法名家揮毫寫春聯、媽祖國際觀光文化節活動等，精彩可期。

萬和宮在萬和文化大樓二樓禮堂，安裝12部電腦，為植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲服務；第一天，適逢元旦假期，信眾絡繹不絕，2日也有不少信眾到場辦理，萬和宮安排志工及工讀生為信眾服務，並要求志工及工讀生要以客為尊，注意禮節，並且要詳細核對資料，減少錯誤。

萬和宮董事長蕭清杰表示，點光明燈、安奉太歲及植福斗，為廣大信眾祈福、保平安、趨吉避凶、消災解厄，是萬和宮每年重要祈安活動。光明燈及文昌燈位置，均透過電腦依登記先後順序排列，沒有階級、大小之分，一視同仁。

此外，萬和宮開春祈福活動還有，元月27日（農曆12月22日） 上午舉行戊戌狗年謝斗法會，2月14日（農曆元月10日）舉辦己亥豬年植斗法會，都將比照往例，供應素食平安粥，讓信眾吃平安。2月2日（農曆12月28日）上午，邀請書法名家揮毫寫春聯，贈送鄉親。2月19日、慶祝元宵節、上元天官大帝聖誕，萬和宮白天誦經祈福，晚間在廣場配合台中市政府文化局規劃的「台中媽祖國際觀光文化節活動」演出歌仔戲，並贈送賀節小燈籠及摸彩，盛況可期。

(中時 )