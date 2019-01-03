年輕廚師給力 馳名牛肉麵好味道

馳名牛肉麵融入義式蔬菜湯作法，又加入中西香料調味，口感相當特別，精選的台式拉麵（陽春麵）新鮮現煮，口感Q彈，跟湯頭是絕配，加入私房酸菜更夠味。（莊曜聰攝）

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27歲的顏名複求學時就讀餐飲科系，畢業後也到知名義式餐飲店工作，並用在內場習得的技術研發中西合璧的牛肉麵，要讓食客嘗到好味道。（莊曜聰攝）
以牛肉湯底煮出的牛筋飯不加半滴水，每天限量一鍋，是店內的隱藏版料理。（莊曜聰攝）

義式料理結合台式牛肉麵是什麼滋味？27歲年輕老闆顏名複以在義式餐廳工作多年的經歷，研發中西合璧口味的牛肉麵，吃得出義式蔬菜高湯的鮮甜，又有台式紅燒牛肉的古早味，雖然在台南新營開店還不滿一年，但口碑不錯，附近的學生及市府上班族評價很高。

家住嘉義的顏名複是嘉南藥理大學餐旅管理系畢業，就學時就對餐飲有濃厚興趣，大學4年都在火鍋店打工，畢業後先後進入小銅鍋、貝里尼等知名義式餐廳工作，學習內、外場技術，去年因家人生病，因此決定返鄉創業。

評估新營地區對麵食有一定喜好度，他打定主意賣麵，但要與市場做出區隔，他嘗試用義式羅宋湯加上台式紅燒湯頭做為牛肉麵的湯底，再配上獨門的香料及中藥，加入腱心肉熬煮4個小時以上，不但牛肉入口即化，湯底也吸飽蔬菜精華與肉類膠質，鮮甜不膩，跟一般牛肉麵老店相比，呈現出不同的清新感。

麵體則經過開店後不斷嘗試，最後還是選擇「台式拉麵」，也就是陽春麵，但特別訂製的麵體跟拉麵的Q彈咬勁不相上下，吸附湯汁後更有味道，顏名複說，這種筋度加強的古早麵，煮出來的口感特別好。

店內的料理幾乎都出自顏名複之手，他還用煮牛肉的湯底炊飯，不加半滴水，將原味煮入米飯中，搭配切碎牛筋，是每天限量一鍋的牛筋飯，也是店內的隱藏版美食。

店名：馳名牛肉麵

地址：新營區中正路33-9號

營業時間：1100～1330；1700～2000

電話：06-6329553

公休：星期六

價格：招牌牛肉麵　大120　小100

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