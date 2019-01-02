大溪五叉路口旁設停車場 亂象頻頻

2019年01月02日 19:24 中時 呂筱蟬

大溪五叉路口旁設停車場亂象頻頻。(呂筱蟬攝)

大溪區車流量最多的信義、慈湖、康莊及和平五叉路口，近期新設一座私人停車場，在元旦連假4天造成車輛大打結，居民抱怨，停車場出入口不僅影響車流行進路線，還有許多駕駛為進入停車場違規左轉，亂象頻頻，砲轟市府停車管理科竟在如此繁忙路口旁核准私人設立停車場營利，罔顧用路人權益。

市議員陳治文接獲民眾陳情，表示新停車場設立1周，碰上元旦連假，原本大溪老城區假日人潮、車流就多，許多駕駛為進入停車場方便，不顧行人安全違規左轉。另外，停車場出口方向與信義路出大溪方向車流相互影響，在平日不塞車狀況下許多車輛車速快，恐造成對撞危險。

假日時，停等停車場車位的車流，與車行方向車流相同，許多駕駛人傻傻搞不清楚，因此困在車陣中浪費時間，居民痛批實在離譜，交通局竟讓私人營利，讓大溪假日交通問題雪上加霜更混亂。

陳治文也說，交通局核准五叉路口停車場案，過於粗糙。隱藏多項危險因子及交通壅塞等危機，交通局應設法儘速改善，並要求交通局爾後審查此類案件應務實現地實況嚴加審查，以確保大眾行的安全。

交通局停管科則說，當初是有條件核准業者設立停車場，包含車輛動線規畫、車輛停等空間退縮至停車場內、假日加派人員疏導等，有聽見民眾的聲音，近期將與運輸規畫科到場會勘力求改善。

(中時 )