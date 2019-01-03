徐永強撿回2隻流浪貓 成了媽媽開心果

2019年01月03日 07:14 中時 馮惠宜

徐永強撿了兩隻流浪貓，小花與小黑黑經常膩在一起玩。（馮惠宜攝）

小黑出生時曾經因為尾巴受傷，而無人肯領養，是徐永強帶牠到動物醫院治療好。（馮惠宜攝）

貓狗真人類最好的朋友！徐永強養了兩隻流浪貓：小花與小黑黑，已經有10多歲的老貓小花是他83歲媽媽的最佳守護者，自從進了他們家門後，就跟著老奶奶一起吃飯、睡覺；而兩年前撿來的小黑則是讓他兒子擺脫宅在家習慣的推手。

在自動機械廠當採購的徐永強，從小就愛養動物，他說，自幾家裏養貓養狗不曾間斷，這兩隻流浪貓，小花年齡超過18是隻老母貓，牠在921地震後兩年，在一次大雨滂沱中到他昔日住的老家躲雨，這一躲就變成了徐家的一份子。

小花自從進了徐家門就愛賴著徐永強的媽媽，跟著她一起睡覺、吃飯，老人家吃什麼牠就吃什麼，最近她膝關節退化，行動較不便，小花則成了他最好的守護者，奶奶不開心還會逗他開心。

小黑黑則是徐永強公司裏母貓生的小貓，其他兄弟都有人領養，小黑出生時因為尾巴受傷沒有人肯領養，徐永強把牠帶回家並帶到動物醫院治療，自此短尾小黑也成了徐家的一份子。

小黑進了徐家後成了徐永強兒子的最佳玩伴，原本只會宅在房間打電動的兒子，有了小黑這個玩伴，變得較開朗活潑，時不時會帶著小黑到戶外溜溜，而且與家人的互動變得更多，經常和家人談起小黑的日常，完全脫離宅男宿命。

(中時 )