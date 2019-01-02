防非洲豬瘟 蔡英文召開國安高層會議要求整體動員應變

2019年01月02日 19:36 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天針對非洲豬瘟疫情召開國安首長會議，蔡英文強調，這將會是一場持久戰，由於年關將近，民眾與物資往來繁頻的風險升高，要求各單位絕不能掉以輕心，要從最壞劇本的想定，整體動員做好完整的應變規劃及準備。

為有效防制非洲豬瘟疫情，蔡英文今天上午邀集行政院長賴清德、國安會秘書長李大維，外交部長吳釗燮，國防部長嚴德發及農委會、海巡署等各部會首長召開國安高層會議，歷時約90分鐘。

蔡英文在會中聽取農委會、環保署及內政部等單位的簡報，了解包括邊境防疫執行、環境安全、防檢疫因應作為等相關整備。

蔡英文表示，非洲豬瘟的疫情，是一項正在發生，且後續可能對國人健康與國家農畜產業影響極大的挑戰。

她高度肯定並感謝賴揆以及行政團隊，從去年8月開始，就啟動了全面性的防疫工作。無論是強化邊境查察、加強民眾宣導、提高罰責、養豬戶督導，到舉辦防疫演習，有效地把可能的疫情風險降到最低。

蔡英文指出，從非洲豬瘟在中國擴散的速度和範圍來看，來勢洶洶的疫情，正對我們造成非常大的威脅，無論是幾千億的經濟產值，豬農、豬隻養殖產銷，甚至影響我們的生活型態、環境、全民健康以及國家形象。

她說，這一場防疫作戰，將會是一場持久戰，再加上年關將近，民眾與物資往來將更加頻繁，豬瘟病毒入境的風險也將更加升高，絕不能掉以輕心。

她也提醒，防疫的風險管理應該建立在最壞劇本的想定與應變規劃，尤其是不能有「國內不一定會發生」的僥倖心態，希望在政府整體動員努力下，做好完整的應變規劃及準備。

蔡英文並於會中對各部門作出裁示，要求所有政府機關、單位、人民都應該用最嚴肅的態度來進行防疫的工作。落實防疫每一道細節。在中國長期疫情的情況下，民眾也要有長期防疫抗戰的心理準備。

她也指示要動員整體政府能量，投入必要的人力與預算，並做好疫情通報，杜絕隱匿，透過即時澄清來穩定民心。

此外，在中國疫情快速擴散下，蔡英文要各單位，絕不能有「疫情不一定發生」的僥倖心態。要同步做好最壞準備與應變。但危機也是轉機，農委會要做好豬隻養殖與產業的轉型與現代化。

她也再次呼籲中國，做好疫情通報與防疫分享，確保台灣人民與周邊國家人民的健康。擔起一個負責任大國應有的責任與角色，善盡國際義務。

(工商 )