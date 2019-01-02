陸人買房越來越晚 北京租客平均年齡35.5歲

2019年01月02日 19:36 旺報 張國威

澎湃新聞報導，貝殼租房2日發佈《2018年租房十大關鍵字》，報告顯示，2018年，大陸13.9億人口，租房人群接近2億，租房已是一線城市年輕人的新常態。

貝殼租房方面指出，2017年以來，杭州、西安、武漢、成都、南京等地均推出人才新政，以提供住房、購房補貼、降低落戶門檻等手段吸引人才進駐。在人才優惠政策之下，年輕人出現從一線城市向「新一線」城市分流的現象。越來越多的年輕人開始逃離北上廣，奔赴新一線。

這在2018年房屋租賃市場成交資料上得到回應。2018年，一線城市租房成交總量出現收縮，而絕大多數“新一線”城市租房成交量大幅提升。統計資料顯示，2018年一線城市北京、上海、深圳租房市場成交總量分別較2017年同期增長-23.65%、-22.83%、-16.98%，均出現兩位數跌幅。與之相反，新一線城市成都、杭州、南京、武漢、長沙、重慶2018年租房市場成交總量較2017年同期分別增長5.59%、5.15%、5.16%、13.39%、48.48%、51.20%。

報告顯示，以前所未有的力度和決心推出人才吸引政策的西安，城市新增人口從2017年3月1日至2018年12月10日期間幾近突破100萬。與此同時，2018年租房量較去年翻了11倍，租客平均年齡30.97歲。而從租房者的年齡來看，伴隨著買房年齡越推越遲，租客的年齡也呈現越來越大的趨勢。資料顯示，過去這幾年首次置業年齡在逐步後移。2008年在北京首次置業的平均年齡是26歲，現在則是32歲。

貝殼租房方面稱，一線城市中以北京爲例，從2015年至2018年，租房者平均年齡從33.08歲、34.13歲、35歲、提升至35.56歲；以成都爲代表的新一線城市爲例，從2015年至2018年，租房者平均年齡從31.28歲、31.53歲、31.87歲、提升至31.96歲。

另外，在被調查北京、南京、成都、天津、杭州、武漢、深圳、蘇州、西安、重慶、長沙等城市2018年租房者平均年齡均超過30歲。其中，北京、天津、杭州租房年齡位居前三，分別爲35.56歲、34.02歲、33.2歲。

報告認爲，租賃需求的主體以流動人口和大學生爲主。房價越來越高，他們必須在租房市場停留更長的時間。年輕人面對房價的壓力不得不認“慫”，租住的時間跨度越來越長，平均租住年齡也越來越大。不過伴隨著「租購同權」的新政出臺，公共福利也從業主向租客延伸。2017年廣州打響首槍「租購同權」政策，符合一定年限的租房者與購房者一樣享受同等加分入學權利。

隨後，南京、杭州、合肥、鄭州、瀋陽等多地出臺「租購同權」政策，從義務教育、基本醫療、計劃生育、公共衛生、健康促進、基本養老、就業服務、社會保障、社區事務、科技申報、住房保障和公積金提取等方面逐步實現購租同權。

貝殼租房方面指出，2018年是屬於租房者的一年，買與租的界限在這一年開始模糊，直面高企房價的焦慮也在這一年開始鬆懈。與買房高壓相比，無論是租住面積擴大，居住環境改善，通勤時間縮短，還是與買房附有的同權，無一不在疊加租房的幸福感。

(旺報 )