魏如昀扮「潮青」 連倒垃圾都要完美出場

魏如昀愛美，連倒垃圾都要造型完美出場，佩戴漢米爾頓腕表展現「潮青」魅力。（Hamilton提供）

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魏如昀愛美，連倒垃圾都要造型完美出場，佩戴漢米爾頓腕表展現「潮青」魅力。（Hamilton提供）
名模費子玹（左）、歌手魏如昀和路嘉怡三姝出席漢米爾頓新品發表會。（Hamilton提供）
漢米爾頓爵士動芯系列Open Heart黑面玫瑰金腕表，3萬600元至3萬8200元。（Hamilton提供）
漢米爾頓爵士動芯系列Open Heart白面腕表，3萬600元至3萬8200元。（Hamilton提供）
漢米爾頓Intra-Matic 焦糖面PVD玫瑰金腕表， 2萬8200元至3萬5400元。（Hamilton提供）

2019年初來乍到，漢米爾頓（Hamilton)就搶先發表2019年爵士大師和Intra-Matic兩大系列新款腕表，邀請女歌手魏如昀、女星路嘉怡和名模費子玹三姝與會，愛美的魏如昀分享扮「潮青」的心得，自嘲連出門倒垃圾都要有造型，其中腕表更是必備行頭。

魏如昀笑說，扮文青她很有經驗，如今的她不僅是「文青」，而且已升級成為「潮青」，身上的行頭裝扮看似平凡低調、中規中矩，但細看卻很厲害，每當她在咖啡館扮文青，被人誇讚她身上的行頭很厲害時，會特別開心。

旅美發展模特兒事業的費子玹也說，紐約曼哈頓的咖啡廳臥虎藏龍，個個衣著時尚、造型都很講究，每當她學當地人泡咖啡廳時，都會預先刻意裝扮一番，除了皮包配件，腕表也常是吸睛的焦點。

漢米爾頓（Hamilton)全新登場的爵士大師全鏤空芯動系列，採用品牌在業界素有口碑的鏤空機芯，展現Open Heart鏤空腕表的方寸之美，2019年新款表再升級，除了表盤加大至42mm，機芯也升級為80小時動力儲存的漢米爾頓H-10機芯。

另一款全新登場的Intra - Matic超薄煙燻腕表，則以1936年卓別林在電影《摩登時代》中配戴著漢米爾頓Intra-Matic超薄腕表為靈感，採用充滿復古風情的煙燻表盤，並援用當時的斜體字品牌名和無限原子符號的「H」Logo，藉此向一代電影大師致敬。

(中時 )

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